DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun Covid’e yakalanmış olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, 3 yıllık salgın süresince Avrupa bölgesinde 36 milyon kişinin uzun Covid geçirmiş olabileceğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 14:40
DSÖ Avrupa: Salgında 36 milyon kişi uzun Covid’e yakalanmış olabilir
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DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, 27 Haziran’da internet üzerinden düzenlenen basın toplantısında dünya genelinde halk sağlığı acil durumunun kalkmış olmasına rağmen Covid’in, DSÖ bölgesinde haftalık yaklaşık 1000 kişinin ölümüne yol açtığını vurgulayarak salgının ilk 3 yılında yaklaşık 36 milyon kişinin uzun Kovid geçirmiş olabileceğini belirtti.

Kluge, günlük hayatta bazı sağlıklı seçimlerin sonraki salgınlarda savaşmaya yardımcı olacağını ifade edip “İmkanı ve fırsatı olan bizler, örneğin günde 25 dakika orta düzeyde egzersiz yapabilir, sigarayı bırakabilir, alkol alımı ne kadar azsa o kadar iyi ve tuz alımını sınırlayabilir. Uzun KOVİD, hakkında hala çok az şey bildiğimiz karmaşık bir durum olmaya devam ediyor” dedi.

Uzun Covid’i ‘kör nokta’ olarak nitelendiren Dr. Kluge, “Bu yeterince tanınmayan durum, sağlık ve sosyal sektörlerde ciddiye alınmalı ve hastalar için yeterli bakımın mevcut olduğundan emin olmalıyız. Nihayetinde, Uzun KOVİD'den kaçınmanın en iyi yolu, her şeyden önce KOVİD-19'dan kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.


DSÖ Covid-19 long covid

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