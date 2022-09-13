DSÖ Covid-19'un bilançosunu açıkladı: '17 milyondan fazla kişide...'

13 Eylül 2022 Salı, 15:43

DSÖ Avrupa Direktörlüğünün ABD'deki Washington Üniversitesi Tıp Fakültesine bağlı Sağlık Ölçüm ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) ile yaptığı araştırmada, salgının ilk iki yılına dair veriler paylaşıldı.

Araştırmaya göre, 2020-2021'de DSÖ'nün Avrupa Bölgesi'ne bağlı 53 ülkedeki en az 17 milyon kişide en az 3 ay boyunca Covid-19 belirtileri görüldü.

DSÖ'ye göre, 3 ay ve daha fazla Covid-19 belirtileri gösterenler, "uzun Covid-19 geçirmiş" olarak tanımlanıyor.

"YÜZDE 307 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Bu zaman aralığında "uzun Covid-19" vakaları bölgede yüzde 307 artış gösterirken kadınların "uzun Covid-19"a yakalanma riskinin erkeklere oranla 2 kat fazla olduğu gözlemlendi.

Araştırmada ifadelerine yer verilen DSÖ Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, uzun Kovid-19'un nedenleri ve etkilerine dair hala birçok şeyin öğrenilemediğinin altını çizerek, "Bölgemizde milyonlarca kişi, ilk koronavirüs enfeksiyonuna yakalandıktan aylar sonra hala zayıflatıcı belirtiler geçiriyor. Sessizlik içinde bunları yaşamaya devam edemezler. Hükümetler sağlık kuruluşlarıyla çözüm bulmak için birlikte çalışmalı" dedi.

"DÜNYADA 145 MİLYON KİŞİDE UZUN COVİD-19 SEMPTOMLARI VAR"

IHME Direktörü Dr. Christopher Murray ise araştırmaları sonucu salgının ilk iki yılında dünya genelinde 145 milyon kişinin uzun Covid-19 belirtilerinden üçünü yaşadığı bilgisini verdi.

Milyonlarca kişinin, Covid-19'un kalıcı etkileri nedeniyle hala bu belirtilerle yaşamayı sürdürdüğünü vurgulayan Murray, bu kişilerin sağlık ve günlük yaşamlarının ciddi etkilendiğinin altını çizdi.