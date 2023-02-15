DSÖ, depremin son yüzyılda yaşanan en büyük doğal afet olduğunu duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depremin Avrupa'da son yüzyılda yaşanan en büyük doğal afet olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 13:36
DSÖ, depremin son yüzyılda yaşanan en büyük doğal afet olduğunu duyurdu
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DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Kahramanmaraş'ta meydana gelen yıkıcı depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hans Kluge, "Felaketin boyutlarını henüz öğrenebilmiş değiliz. Gerçek zararı henüz hesaplanmadı" diyerek, DSÖ'nün halihazırda 43 milyon dolarlık bir yardım çağrısı başlattığını söyledi.

Deprem bölgelerindeki su kesintileri ve sağlıksız koşullardan kaynaklanabilecek bulaşıcı hastalıkların yayılmasında artış olmasından "endişe duyduğunu" belirten Kluge, "Önümüzdeki günlerde, krizin boyutlarını ve insani ihtiyaçları daha iyi anladıkça, bu miktarın en az iki katına çıkmasını bekliyorum" dedi.

Kluge, "75 yıllık tarihimizde DSÖ Avrupa Bölgesi'ndeki en büyük acil sağlık ekibi konuşlandırmasını başlattık" ifadelerini kullandı.


DSÖ deprem kahramanmaraş

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