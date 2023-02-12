DSÖ Genel Direktörü Halep'te
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Suriye'nin Halep kentinde ziyaret etti. Ghebreyesus, "Hayatta kalanların karşı karşıya olduğu koşulları görmek beni üzüyor" ifadelerini kullandı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Suriye'nin Halep kentinde incelemelerde bulundu.
Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'da yer alan habere göre, DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülke genelindeki insanlara yardım etmek amacıyla Halep'e, Suriye'ye ulaştım. Hayatta kalanların karşı karşıya olduğu dondurucu hava, barınak, yiyecek, su, ısı ve tıbbi bakım sorunu gibi koşulları görmek beni üzüyor" ifadelerini kullandı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan olan depremlerde, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus kentlerinde büyük yıkımlar meydana geldi.
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