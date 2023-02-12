Suriye'de can kaybı yükseldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen verilere göre, depremler nedeniyle ülkede en az 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın kişi yaralandı.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Halep'e giderek hastane ziyaretlerinde bulundu.