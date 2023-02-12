Suriye'de can kaybı yükseldi
Suriye'de, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde en az 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın kişi yaralandı.
-
Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Suriye'de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus illerinde arama kurtarma çalışmaları 6 Şubat'tan bu yana sürüyor.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlenen verilere göre, depremler nedeniyle ülkede en az 4 bin 500 kişi hayatını kaybetti, 6 bini aşkın kişi yaralandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Halep'e giderek hastane ziyaretlerinde bulundu.
"ACİL YARDIM" ÇAĞRISI
-
Suriye'nin kuzeyindeki bölgelerde Beyaz Baretliler ve benzeri sivil toplum kuruluşları, "acil yardım" çağrısında bulunuyor.
-
Evleri yıkılan veya zarar gören binlerce depremzede, geceyi sokaklarda, camilerde veya derme çatma çadırlarda geçiriyor.
-
Muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde süren kurtarma çalışmalarında, Suriye Milli Ordusu (SMO) mensupları da yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP'li başkanın yaptığı tüm binalar çöktü!
- Avusturya çalışmaları askıya aldı!
- Kendileri bile dayanamayıp sildi
- Borsa tartışması: Nebati 'Erdoğan’a söyleyememiş'
- Vali oluruyla resmi belgelerle dolu binaya yıkım kararı
- ABD Çinli şirketleri kara listeye aldı
- Kıbrıs'a kaçan müteahhit konuştu: Babamı ihbar ettim!
- Erdoğan yeni kararları açıkladı
- Ayşe Mehmet Polat sitesinin müteahhidi gözaltına alındı
- Enkazdan kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı