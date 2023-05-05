DSÖ ilan etti: Covid-19 küresel acil durumu sona erdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını, DSÖ'nün açıklamasına göre "küresel acil durum" olmaktan çıktı. Açıklama, DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus'dan geldi.

DHA
Yayınlanma: 05.05.2023 - 17:19
DSÖ ilan etti: Covid-19 küresel acil durumu sona erdi
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bugün yapılan basın toplantısında, Covid-19 salgını için ‘küresel sağlık acil durumun sona erdiğini’ duyurdu.

DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, bugünkü basın toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dün Acil Durum Komitesi 15. kez toplandı ve bana uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumuna son vermemi tavsiye etti. Bu tavsiyeyi kabul ettim.”

"ANCAK KÜRESEL TEHDİT SONA ERMEDİ"

"Bu nedenle, büyük bir umutla Covid-19'un küresel bir sağlık acil durumu olarak sona erdiğini ilan ediyorum" diyen Ghebreyesus, "Ancak bu, Covid-19'un küresel bir sağlık tehdidi olarak sona erdiği anlamına gelmez. Geçen hafta, Covid-19 her üç dakikada bir can aldı - ve bu sadece bildiğimiz ölümler" ifadelerini kullandı.


DSÖ Covid-19

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