DSÖ'nün raporunda 'Türkiye' detayı: Salgının 'merkez üssünü' açıkladı

04 Kasım 2021 Perşembe, 12:15

DSÖ haftalık epidemiyoloji raporunda çarpıcı tespitlere yer verdi. Açıklamaya göre Avrupa, Covid-19'un arttığı tek dünya bölgesi haline geldi. DSÖ'nün haftalık raporunda, Avrupa'daki yeni vakaların bir önceki haftaya göre yüzde 18'lik artış yaşandığına dikkat çekildi.

Raporda, Avrupa genelinde teyit edilen vakalardaki devam eden artışın çoğunlukla İngiltere, Rusya, Türkiye ve Romanya'dan kaynaklandığını söyledi.

DSÖ'ye göre, diğer bölgelerdeki haftalık yeni enfeksiyon sayısının ya düştüğü ya da aynı kaldığı belirtildi.

3 MİLYON YENİ VAKA

En keskin düşüş, yeni vakaların yüzde 12 oranında azaldığı Orta Doğu'da ve yüzde 9 oranında Güneydoğu Asya ve Afrika'da görüldü. DSÖ küresel olarak, 3 milyon yeni haftalık vaka bildirildiğini söyledi.

Bilim insanları, Avrupa genelinde aşılara karşı bağışıklığın azalmasının kış mevsiminde daha fazla insana koronavirüs bulaşabileceğinden endişe ediyor. DSÖ, yayılması daha kolay Delta varyantının dünya çapında baskın olmaya devam ettiğini ve çoğunlukla diğerlerini dışladığını belirtti.