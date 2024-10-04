DSÖ: Son 1 yılda Gazze'deki nüfusun yüzde 6'sından fazlası öldürüldü veya yaralandı

Yayınlanma: 04.10.2024 - 14:15

Güncelleme: 04.10.2024 - 14:15

Saparbekov, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik başlattığı saldırıların üzerinden neredeyse 1 yıl geçtiğini hatırlatan Saparbekov, Gazze'deki saldırıların sürdüğünü kaydetti.

Saparbekov, "Gazze'de nüfusun yüzde 6'sından fazlası öldürüldü veya yaralandı. En az 10 bin kişi ise enkaz altında mahsur kaldı. Gazze'deki sağlık sistemi, tekrarlanan saldırılar ve devam eden malzeme, ilaç, yakıt ve personel eksikliğinden ötürü büyük zarar gördü. Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sağlık hizmetlerine en az 516 saldırı düzenlendi ve bunlar 765 ölümle sonuçlandı" dedi.

Saparbekov, sağlık merkezlerinin yarısından azının işlevsel olduğunu ancak bunların da sağlık ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz kaldığını kaydetti.

Ayadil Saparbekov, saldırılar nedeniyle en az 24 bin 90 kişinin hayatını değiştirecek yaralanmalara maruz kaldığını, bu kişilerin rehabilitasyona veya özel bakıma erişimlerinin olmadığını bildirdi.

560 BİNDEN FAZLA ÇOCUK AŞILANDI

Yetersiz beslenmenin Gazze için bir diğer önemli endişe kaynağı olduğunu vurgulayan Saparbekov, ocaktan bu yana 4 bin 337'si şiddetli akut yetersiz beslenme olmak üzere, 20 bin 241 çocuğun yetersiz beslenmeden dolayı hastaneye kaldırıldığını anımsattı.

Saparbekov, DSÖ'nün Ekim 2023'ten bu yana planlanan 214 misyondan yalnızca yüzde 44'ünü gerçekleştirebildiğini, hastanelere yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme teslim ettiklerini kaydetti.

Gazze'de ortaklarıyla birlikte çocuk felci aşılama kampanyası başlattıklarını da hatırlatan Saparbekov, bunun ilk turunda 560 binden fazla çocuğu aşıladıklarını söyledi.

Saparbekov, "(İsrail tarafından) Tekrarlanan tahliye talepleri ve devam eden çatışmalar insani operasyonları aksatmaya devam ediyor. Etkili bir çatışmasızlık, sağlık hizmetlerinin korunması, sağlık tesislerine güvenli erişim ve Gazze'ye sürekli yardım akışı çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı tahmin ediliyor.