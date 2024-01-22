DSÖ uyardı: '20 kat daha ölümcül olabilir'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 15:03

Güncelleme: 22.01.2024 - 15:03

DSÖ 2021’nin başında Hastalık X hakkında bir analiz yayınlamış ve hastalığın 75 milyon insanın ölümüne neden olabileceğini ve her beş yılda bir yeni bir salgın haline gelebileceğini belirtmişti.

Ghebreyesus, Davos’ta Hastalık X’in, Covid-19 salgınından 20 kat daha ölümcül olabileceğini söyledi.

Ghebreyesus’un konuşmasından satır başları şöyle:

Mayıs ayında bütün ülkelerin ortak düşman olan pandemiye karşı bir anlaşmaya varmalarını umut ediyorum.

Covid-19 sırasında birçok insanı kaybettik çünkü onları yönetemedik. Kurtarılabilirlerdi ama yer yoktu. Yeterli oksijen yoktu. Peki ihtiyaç olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz.

Olabilecek bir şeyi önceden tahmin etmek daha iyidir çünkü tarihimizde birçok kez olmuştur ve buna hazırlanmak gerekir. Bazı şeylerle hazırlıksız yüzleşmemeliyiz, bilinmeyen bazı şeylere de hazırlanabiliriz.

"Hastalık X" NEDİR?

DSÖ’nün web sitesinde Hastalık X’in tanımı şöyle:

“Hastalık X, insanlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmeyen bir patojenden kaynaklanan ciddi bir uluslarası salgını temsil ediyor”

Yani Hastalık X henüz bilinmiyor ama bilim insanları bir sonraki büyük salgının "henüz karşılaşmadıkları" bir virüsten kaynaklanabileceğinin farkında. Bu nedenle bilinmeyen bir hastalığa karşı mümkün olduğunca hazırlıklı olmak istiyorlar.

Toronto Üniversitesi’nden biyoetik ve küresel sağlık profesörü Kerry Bowman, “Hastalık X, Covid-19’dan daha güçlü olan çok ciddi bir hastalığın ortaya çıktığı varsayımsal bir senaryoyu temsil ediyor. Bu, hızla yayılan bir hastalık tehdidine dünyanın nasıl tepki vereceği konusunda varsayımsal bir hazırlık” dedi.