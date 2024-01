DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladı

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Covid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

"#COVID is still a global health threat, and it's causing far too much burden when we can prevent it.



Five, ten, years from now, what are we going to see in terms of cardiac impairment, of pulmonary impairment of neurologic impairment? We don't know."

- @mvankerkhove of @who pic.twitter.com/yB73YXekhb