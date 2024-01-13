DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un küresel olarak hala önemli risk oluşturduğunu belirterek, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:22
DSÖ'den Covid-19 uyarısı: Hızla yayılıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 riskinin yüksek olduğunu ancak ölümlerin azaldığını açıkladı

DSÖ'nün pandemi hazırlığı uzmanlarından D. Maria Van Kerkhove, X üzerinden yaptığı paylaşımda, Covid-19'un toplumda ortaya çıkardığı riskin küresel olarak yüksek olduğunu belirtti.

Van Kerkhove, vaka bazlı raporlamanın güvenilir belirteç olmadığını, dünyanın her yerinde Covid-19 patojeninin yayılmaya devam ettiğini aktardı.

 

Sputnik'in aktardığına göre, hastalığın sirkülasyon seviyesinin bildirilenden 19 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Van Kerkhove, aylık 10 bin kişinin Covid-19'dan öldüğünü gösteren verilerin sadece 50 ülkeden alındığının altını çizdi.

Van Kerkhove ayrıca, aralıkta bir önceki aya göre Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda yüzde 42, yoğun bakıma kaldırılan hasta sayısında yüzde 62'lik artış olduğu bilgisini paylaştı.


DSÖ Covid-19

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