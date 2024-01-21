DSÖ'nün listesindeki X Hastalığı nedir? Covid-19 ile bağlantısı var mı?
İlk olarak 2017 yılında DSÖ’nün öncelikli patojenler listesine soktuğu X Hastalığı, Davos gündemindeki yerini aldı. X Hastalığı üzerine yapılan çalışmalar Covid-19 pandemisinde tüm dünyanın hızla reaksiyon almasını sağladı. Bloomberg, X Hastalığı'na dair detayları ve neden hala araştırıldığını yazdı. İşte ayrıntılar...
X Hastalığı terimi yılar önce bilim insanlarının Ebola
virüsü gibi bilinen tehditler yerine bilinmeyen bulaşıcı tehditlere (örneğin,
Covid-19'a neden olan yeni koronavirüsler) karşı tıbbi önlemler üzerinde
çalışmalarını sağlamak amacıyla ortaya atıldı.
Amaç, aşılar, ilaç tedavileri ve teşhis testleri de dahil
olmak üzere, gelecekte salgın veya pandemi potansiyeline sahip durumlara yanıt
olarak hızla uyarlanabilecek ve konuşlandırılabilecek teknolojilerin
geliştirilmesini teşvik etmek.
X HASTALIĞI NEDİR?
Gazete Oksijen’in aktardığı habere göre; X hastalığı, şu anda bilinmeyen, ancak ciddi bir mikrobik tehdidin neden olduğu hastalığa verilen bir ad.
Dünya Sağlık Örgütü, 2017 yılında Şiddetli Akut Solunum
Sendromu (SARS) ve Ebola gibi bilinen katillerin yanı sıra araştırma için en
öncelikli patojenlerin kısa listesine X Hastalığı de ekledi.
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un konuyu
tartışmak üzere diğer sağlık yetkililerine katılmasıyla birlikte konu
İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemine girdi.
COVID-19 BİR X HASTALIĞI ÖRNEĞİYDİ
Yeni bir koronavirüsün neden olduğu Covid-19, 2019'un sonunda pandemiyi başlattığında bir X Hastalığı örneğiydi. Doğadaki geniş virüs rezervuarı, bu tür hastalıkların kaynağı olarak görülüyor.
Bunun nedeni,
virüslerin yayılma ve insanlar da dahil olmak üzere diğer canlı türlerini
enfekte etme ve insanların bağışıklık kazanamayacağı bir enfeksiyona yol açma
potansiyellerinin olmasıdır.
X HASTALIĞI NEDEN HÂLÂ İNCELENİYOR?
DSÖ’nün görevlerinden biri bilinmeyen hastalıklar için ön hazırlık olarak Ar-Ge sağlamak. Batı Afrika'daki 2014-2016 Ebola salgınının yol açtığı insani kriz bir uyanış çağrısıydı.
Onlarca yıllık araştırmalara rağmen, 11.000'den fazla hayatı kurtarmak için zamanında kullanılabilecek hazırda hiçbir ürün yoktu. Bunun üzerine DSÖ, "öncelikli hastalıklar" için bir dizi aracın geliştirilmesini hızlandırmak üzere bir Ar-Ge planı oluşturdu.
DSÖ’nün Ar-Ge planının mevcut listesi şu şekilde:
- Covid-19
- Kırım-Kongo kanamalı ateşi
- Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü hastalığı
- Lassa ateşi
- Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve SARS
- Nipah ve henipaviral hastalıklar
- Rift Vadisi Ateşi
- Zika
- Hastalık X
X HASTALIĞI ÇALIŞMALARI COVID'E KARŞI REAKSİYONU HIZLANDIRDI
SARS-CoV-2 virüsünün genetik diziliminin yayınlanmasından ilk Covid aşısının onaylanmasına kadar geçen süre sadece 326 gün sürdü.
Tüm bunları 2017’den bu yana yapılan X Hastalığı çalışmalarına borçluyuz.
Şimdi
Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu veya CEPI gibi gruplar, 3,5 milyar
dolarlık bir plan kapsamında pandemi potansiyeli olan bir virüs ortaya
çıktıktan sonraki 100 gün içinde yeni aşılar geliştirebilecek hızlı yanıt aşı
platformlarını destekliyor.
Salgın tehditlerine karşı yürütülen diğer çalışmalar şu
şekilde:
- Uluslararası Sağlık Tüzüğü’nün güncellenmesi ve dünyayı
gelecekteki acil durumlardan korumak için yeni bir küresel anlaşma
geliştirilmesi.
- Pandemi önleme, hazırlık ve müdahale için Dünya Bankası
tarafından onaylanan yeni bir fon.
- Temel verilere erişimi hızlandırmayı ve potansiyel
tehditleri değerlendirmek için analitik araçlar ve öngörücü modeller
geliştirmeyi amaçlayan Berlin'de bir DSÖ Pandemi ve Salgın İstihbarat Merkezi.
- Zoonotik viral tehditleri keşfetmeyi ve gelecekteki
pandemileri durdurmayı amaçlayan Küresel Virom Projesi.
- Covid-19 için yeni nesil aşılar ve tedaviler geliştirmeyi
amaçlayan ve NextGen Projesi olarak adlandırılan 5 milyar dolarlık bir ABD
hükümeti girişimi.
- Halk sağlığı acil durumlarının tespit edilmesi ve bunlara
daha etkin bir şekilde müdahale edilmesine yönelik ABD ulusal ağı için 262,5
milyon dolarlık fon.
- Pandemi tedavileri için küresel bir merkezin kurulması.
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