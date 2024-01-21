DSÖ'nün listesindeki X Hastalığı nedir? Covid-19 ile bağlantısı var mı?

Yayınlanma: 21.01.2024 - 23:12

Güncelleme: 21.01.2024 - 23:13

X Hastalığı terimi yılar önce bilim insanlarının Ebola virüsü gibi bilinen tehditler yerine bilinmeyen bulaşıcı tehditlere (örneğin, Covid-19'a neden olan yeni koronavirüsler) karşı tıbbi önlemler üzerinde çalışmalarını sağlamak amacıyla ortaya atıldı.

Amaç, aşılar, ilaç tedavileri ve teşhis testleri de dahil olmak üzere, gelecekte salgın veya pandemi potansiyeline sahip durumlara yanıt olarak hızla uyarlanabilecek ve konuşlandırılabilecek teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek.

X HASTALIĞI NEDİR?

Gazete Oksijen’in aktardığı habere göre; X hastalığı, şu anda bilinmeyen, ancak ciddi bir mikrobik tehdidin neden olduğu hastalığa verilen bir ad.

Dünya Sağlık Örgütü, 2017 yılında Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Ebola gibi bilinen katillerin yanı sıra araştırma için en öncelikli patojenlerin kısa listesine X Hastalığı de ekledi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'un konuyu tartışmak üzere diğer sağlık yetkililerine katılmasıyla birlikte konu İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun gündemine girdi.

COVID-19 BİR X HASTALIĞI ÖRNEĞİYDİ

Yeni bir koronavirüsün neden olduğu Covid-19, 2019'un sonunda pandemiyi başlattığında bir X Hastalığı örneğiydi. Doğadaki geniş virüs rezervuarı, bu tür hastalıkların kaynağı olarak görülüyor.

Bunun nedeni, virüslerin yayılma ve insanlar da dahil olmak üzere diğer canlı türlerini enfekte etme ve insanların bağışıklık kazanamayacağı bir enfeksiyona yol açma potansiyellerinin olmasıdır.

X HASTALIĞI NEDEN HÂLÂ İNCELENİYOR?

DSÖ’nün görevlerinden biri bilinmeyen hastalıklar için ön hazırlık olarak Ar-Ge sağlamak. Batı Afrika'daki 2014-2016 Ebola salgınının yol açtığı insani kriz bir uyanış çağrısıydı.

Onlarca yıllık araştırmalara rağmen, 11.000'den fazla hayatı kurtarmak için zamanında kullanılabilecek hazırda hiçbir ürün yoktu. Bunun üzerine DSÖ, "öncelikli hastalıklar" için bir dizi aracın geliştirilmesini hızlandırmak üzere bir Ar-Ge planı oluşturdu.

DSÖ’nün Ar-Ge planının mevcut listesi şu şekilde:

Covid-19

Kırım-Kongo kanamalı ateşi

Ebola virüsü hastalığı ve Marburg virüsü hastalığı

Lassa ateşi

Orta Doğu solunum sendromu (MERS) ve SARS

Nipah ve henipaviral hastalıklar

Rift Vadisi Ateşi

Zika

Hastalık X

X HASTALIĞI ÇALIŞMALARI COVID'E KARŞI REAKSİYONU HIZLANDIRDI

SARS-CoV-2 virüsünün genetik diziliminin yayınlanmasından ilk Covid aşısının onaylanmasına kadar geçen süre sadece 326 gün sürdü.

Tüm bunları 2017’den bu yana yapılan X Hastalığı çalışmalarına borçluyuz.

Şimdi Salgın Hazırlık İnovasyonları Koalisyonu veya CEPI gibi gruplar, 3,5 milyar dolarlık bir plan kapsamında pandemi potansiyeli olan bir virüs ortaya çıktıktan sonraki 100 gün içinde yeni aşılar geliştirebilecek hızlı yanıt aşı platformlarını destekliyor.

Salgın tehditlerine karşı yürütülen diğer çalışmalar şu şekilde: