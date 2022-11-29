DSÖ, yoksul toplumların 'daha iyi kaynaklara sahip olmalarının sağlanması' yönünde çağrıda bulundu

29 Kasım 2022 Salı, 22:01

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan rapora göre, 5-29 yaşındaki insanların ölümüne yol açan ilk 5 nedenden 3'ünü yaralanma, intihar ve cinayet oluşturuyor.

Yaralanma neticesinde gerçekleşen ölümler arasında düşme, boğulma, yanma ve zehirlenme de yer alıyor. Yaralanmaya bağlı yıllık gerçekleşen 4,4 milyon ölümden yaklaşık 3'te 1'i trafik kazası, 6'da 1'i intihar, 9'da 1'i cinayet ve 61'de 1'i ise savaş ile çatışmalardan kaynaklanıyor.

DSÖ, yaşanan bu eşitsizlik ve yaralanmaya bağlı ölümlere ilişkin birçok etkili ve düşük bütçeli müdahalenin de mümkün olduğunu belirtiyor.

SİYASİ İRADE VE YATIRIM EKSİKLİĞİ

Raporda, birçok ülkede önlemlerin yeterli düzeyde uygulanmamasının siyasi irade ve yatırım eksikliğinden kaynaklandığına dikkat çekildi.

Yoksul toplumlarda yaralanmalar ve şiddet olayları nedeniyle her yıl yaklaşık 12 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtilen raporda, bu toplumlar için daha iyi sağlık kaynağı sağlanması çağrısında bulunuldu.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Yoksulluk içerisinde yaşayanların yaralanma olasılığı, zenginlere göre daha fazla." ifadesini kullandı.

Sağlık sektörünün, yetersiz hizmet alan topluluklara daha fazla hizmet götürülmesini savunduğunu belirten Ghebreyesus, bunun eşitsizlikleri ele alma ile yaralanma ve şiddeti önlemede de önemli bir role sahip olduğunu kaydetti.

DSÖ'nün Sağlığın Sosyal Belirleyiciliği Bölümü Başkanı Dr. Etienne Krug da "Her yıl milyonlarca ailenin bu gereksiz ıstırabını dindirmek için hızlandırılmış eylem gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu etkili önlemler, hayat kurtarmak için ülkeler ve toplumlar arasında ölçeklendirilmelidir" ifadelerini kullandı.