DSÖ uyardı: 2022 Katar Dünya Kupası'nda deve gribi yayılabilir
Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ) uzmanlar, 2022 FIFA Dünya Kupası’nda Covid-19’un daha ölümcül bir akrabası olan MERS ya da "deve gribi" olarak bilinen virüsünün yayılabileceğinden endişelendiklerini açıkladı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından desteklenen uzmanlar, 'deve gribi'nin, Katar'da devam eden 2022 Dünya Kupası'nda yayılmasından endişeli olduklarını duyurdu.
The Sun'da yer alan habere göre, uzmanlar MERS'i (Orta Doğu solunum sendromu), Covid-19'un daha ölümcül bir akrabası ve hastalığa yakalananların üçte birini öldürüyor.
Hastalık uzmanları MERS'i Dünya Kupası sırasında teorik olarak ortaya çıkabilecek sekiz potansiyel "bulaşıcı hastalık riskinden" biri olarak değerlendirdi.
Listede ayrıca en olası iki tehdit olarak görülen Covid-19 ve Maymun Çiçeği de yer aldı.
Uzmanların New Microbes and New Infections (Yeni bakteriler ve yeni enfeksiyonlar) dergisinde yayınlanan bir makaleye göre, Dünya Kupası "kaçınılmaz olarak bulaşıcı hastalık riskleri oluşturuyor" ifadesinde bulundu.
DSÖ epidemiyologu Prof. Dr. Patricia Schlagenhauf ve ekibi, bu durumun özellikle Katar ve komşu ülkeler için geçerli olduğunu söyledi. Uzmanlar futbol maçları izlemek için Katar'a giden çok sayıda taraftar nedeniyle hastalıkların İngiltere ve ABD gibi diğer ülkelere de yayılabileceğini öne sürdü.
MERS, ilk kez on yıl önce Katar'a sınırı olan Suudi Arabistan'da rapor edildi.
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