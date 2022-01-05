DSÖ’den Avrupa’daki yeni varyant açıklaması
DSÖ, Avrupa'da tespit edilen ve endişe yaratan yeni varyantla ilgili rahatlatıcı bir açıklama yaptı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Fransa'da tespit edilen ve endişe yaratan varyantın büyük bir tehdit olmadığını bildirdi.
DSÖ yetkilisi Abdi Mahamud, söz konusu varyantın ilk olarak kasımda tespit edildiğini ve o zamandan beri büyük bir tehdit yaratmadığını söyledi. Mahamud, “Varyant radarımızda. İlerlemek için birçok şansı vardı” dedi.
46 mutasyonu olan yeni Covid-19 varyantının yayılma hızının yüksek ve aşıya dirençli olduğu haberleri endişe yaratmıştı.
Sözcü'de yer alan habere göre, Güney Afrika'da ortaya çıkan ve birçok ülkede vaka sayılarının rekor kırmasına yol açan Omicron varyantıyla aynı dönemde belirlenen yeni varyant, ilk olarak Fransa'da 12 kişide görülmüştü.
Yeni varyantı tespit eden Méditerranée Infection University Hospital Institute (IHU) kurumundaki bilim insanları, aralık sonunda atipik mutasyonlara dikkat çektikleri bir makale yayınlamıştı. Makalede, “Bu yeni IHU varyantının virolojik, epidemiyolojik ve klinik özellikleriyle ilgili iddialarda bulunmak için henüz çok erken” denmişti.
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