DSÖ'den Çin'e çağrı: 'Gerçek zamanlı Covid-19 verilerini düzenli paylaşın'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:51

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yetkilileri, önceki gün Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme İdaresi üst düzey yetkilileriyle video konferans yöntemiyle toplantı yapıp Çin’in Covid-19 varyantların izlenmesi, aşılama, klinik bakım, iletişim ve Ar-Ge alanlarında planları ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

DSÖ toplantıyla ilgili yaptığı açıklamada “DSÖ, epidemiyolojik duruma ilişkin belirli ve gerçek zamanlı verilerin düzenli olarak paylaşılmasını tekrar istedi” ifadelerini kullandı.

DSÖ’nün talep ettiği düzenli Covid-19 verileri arasında; savunmasız ve 60 yaşın üzerindeki kişiler dahil yapılan aşılar, genel aşılama durumu verileri, hastaneye yatışlar, yoğun bakımda tedavi görenler ve ölümleri içeren veriler olduğu belirtildi.

ŞEFFAFLIK VE DÜZENLİ VERİ PAYLAŞIMI ÖNEMLİ

DSÖ, Çinli yetkilileri 3 Ocak’ta ayrıntılı teknik verileri sunmak için Teknik Danışma Grubu toplantısına davet etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, toplantıyla ilgili açıklama yaparak “DSÖ, doğru risk değerlendirmelerini formüle etme ve etkili müdahale bilgilendirmesi için şeffaflığın ve düzenli veri paylaşımının önemini bir kez daha vurguladı” dedi.

ÜLKELERİN UYGULACAĞI KONTROLLER

Çin hükümeti Mart 2020’den bu yana sınırlarını ilk defa gelecek hafta ‘tam olarak’ açacağını duyurduktan sonra ülkeler, arka arkaya Çin’den gelen yolculara uygulayacağı covid-19 kontrollerini duyurmaya başladı.

Bu kontrollerin son 48 saat içinde yapılmış negatif Covid testi veya tam aşılama sertifkası gibi önlemler olduğu belirtildi. Fransa, Çin’den gelen yolculardan son 48 saatte yapılmış negatif Kovid testi isteyeceğini belirtirken İspanya, yolcuların tam olarak aşılanmış olmasını veya negatif testi yeterli bulacağını ifade etti.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı 5 Ocak'tan itibaren Çin'den direkt uçuşlarla gelenlerden kalkış öncesi Covid testi yaptırmalarının isteneceğini açıkladı. ABD, Hindistan, Güney Kore, İtalya ve İsrail gibi ülkelerde gelen yolculara çeşitli düzeyde kısıtlamalar ve kontroller getireceğini duyurmuştu.