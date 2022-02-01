DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Yeni bir koronavirüs tespit edildi
Güney Afrika'da yeni bir koronavirüs tespit edildi. Bilim insanları NeoCov adı verilen virüsün, Covid-19 ile ilgili değil, MERS ile alakalı olduğunu söyledi. Bilim insanları, NeoCov'a karşı uyarılarda bulunurken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de konuyu ilişkin açıklamalarda bulundu
Bilim insanları, Güney Afrika'da yarasalar arasında yayılan bir virüs keşfetti. MERS'e (Orta Doğu Solunum Sendromu Koronavirüsü) yol açan virüsün bir varyantı olan NeoCov için bilim insanları uyarılarda bulunuyor.
"İNSAN HÜCRELERİNE SIZABİLMESİ İÇİN TEK BİR MUTASYON YETERLİ"
Bilim insanları, bir yarasa popülasyonunda keşfedilen virüsün şu anda sadece hayvanlar arasında yayıldığına dikkat çekerek; ancak virüsün insan hücrelerine sızabilmesi için tek bir mutasyonun yeterli olduğunu söyledi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NDEN NEOCOV AÇIKLAMASI
Habertürk'te yer alan habere göre, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından, Rus haber ajansı Tass'a yapılan açıklamada, "Çalışmada tespit edilen virüsün insanlar için risk oluşturup oluşturmadığını görmek için daha fazla çalışma gerekecektir" denildi.
DSÖ'nün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Özellikle vahşi hayvanlar, çoğu yeni virüslerin neden olduğu, insanlarda ortaya çıkan tüm bulaşıcı hastalıkların yüzde 75'inden fazlasının kaynağıdır. Koronavirüsler, doğal bir rezervuar olarak tanımlanan yarasalar da dahil olmak üzere, genellikle hayvanlarda bulunur"
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