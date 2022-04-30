DSÖ'den 'gizemli hepatit' açıklaması: Bu belirtilere dikkat...

30 Nisan 2022 Cumartesi, 09:53

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de ortaya çıkan ve daha sonra 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün belirtilerini taşıyanlar için "standart hijyen kurallarını uygulama" tavsiyesinde bulundu. DSÖ'den yapılan açıklamada, "Kusma, ishal ve karın ağrısı gibi mide ve bağırsakla alakalı belirtileri olan her çocuğun basit hijyen kurallarını uygulaması ve düzenli olarak el yıkaması oldukça önemlidir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, bu belirtilerin devam etmesi ve ağırlaşması durumunda tıbbi yardım alınması gerektiği belirtildi.

HEPATİT VİRÜSÜ 16 ÜLKEDE, 170 ÇOCUKTA GÖRÜLDÜ

DSÖ Araştırmacısı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin dünkü basın toplantısında, hepatit virüsünün şimdiye kadar 16 ülkede 1 ay ve 16 yaş arası 170 çocukta görüldüğünü açıklamıştı. Easterbrook, virüs bulaşan çok az çocuğun Covid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Covid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

DSÖ, 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. DSÖ'ye göre şimdiye kadar en az 170 çocuğa virüs bulaşırken, bu rakam Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (ECDC) göre en az 190 olarak belirtildi.

YENİ BİR 'KÜRESEL SALGIN' İHTİMALİ

Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 16 çocuğun ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın "gizemli" veya "nedeni belirsiz" olarak tanımlanması, akıllara Covid-19 virüsünü getirirken, yeni bir "küresel salgın" ihtimalini de gündeme taşıdı. Covid-19, henüz adı konulmadan önce "gizemli bir akciğer rahatsızlığı" olarak tanımlanıyordu.