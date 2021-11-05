DSÖ'den korkutan açıklama: "Bir kez daha merkez üssündeyiz"
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'daki vaka artışlarına dikkat çekerek, "Covid-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor. Bir kez daha merkez üssündeyiz" dedi.
DSÖ’nün resmi internet sitesinde yazılı açıklamada bulunan DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, “Bugün, Avrupa ve Orta Asya'daki her ülke yeni bir dalga tehdidiyle karşı karşıya ya da halihazırda bu dalgayla mücadele ediyor. DSÖ, Avrupa Bölgesi'ndeki 53 ülkede virüsün mevcut yayılma hızı ciddi endişe kaynağıdır" dedi.
Kluge, "Covid-19 vakaları bir kez daha rekor seviyelere yaklaşıyor ve daha bulaşıcı Delta varyantı Avrupa ve Orta Asya'da hakim olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.
“BİR KEZ DAHA MERKEZ ÜSSÜNDEYİZ”
Vaka artışlarının derin endişe yarattığının altını çizen Kluge, “Bir kez daha merkez üssündeyiz. Tüm yaş gruplarında artan vaka sayılarını görüyoruz. En çok endişe duyulan şey, 38’inci haftadan bu yana yaşlı nüfus gruplarındaki hızlı artıştır, bu da daha fazla sayıda ciddi hastalığı olan daha fazla insanın ölmesine neden oluyor. Şu anda, ölümcül vakaların yüzde 75'i 65 yaş ve üstü kişiler. DSÖ/Avrupa'nın en son verilerine göre, koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranları 1 haftada iki katından fazla arttı” dedi.
“AŞILAR HAYAT KURTARMAYA DEVAM EDİYOR”
Kluge, vaka ve hastaneye yatış oranlarında artış görülse de aşıların yüksek can kayıplarının önüne geçtiğini vurgulayarak, “Yüksek Covid-19 vakalarına rağmen, can kayıpları zirve seviyelerinin yarısında. Bu, aşıların hayat kurtarıcı etkilerini ve sağlık yetkililerinin, sağlık iş gücünün ve toplulukların aşıları geliştirme, uygulama konusundaki zorlu görevini yansıtmaktadır. Şu anda Avrupa ve Orta Asya'da bir milyar doz uygulandı” ifadelerine yer verdi.
Video Haberler
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
En Çok Okunan Haberler
- DSÖ açıkladı: 500 bin kişi ölebilir
- Bakan Elvan gitti-geldi
- Eski AKP'li isimden Erdoğan'ın sağlığına dair yeni iddia
- DSÖ Türkiye Temsilcisi’nden korkutan uyarı
- Erdoğan'ın planını açıkladı
- Milli Eğitim Bakanı'ndan ara tatil açıklaması
- Politico sızdırdı: 'Türkiye' iddiası
- Atatürkçüye yer yok!
- Veyis Ateş'e sordu, 'Soylu'ya hakaret' denildi
- Dikkat çeken Bahçeli iddiası