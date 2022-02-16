DSÖ'den korkutan Covid-19 açıklaması: 'Doğu Avrupa’da vakalar 2 haftada ikiye katlandı'

16 Şubat 2022 Çarşamba, 09:24

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, son iki hafta içinde Belarus, Ukrayna, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’da Covid-19 vakalarının iki kat arttığını söyledi.

Kluge ayrıca Çekya ve Polonya dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde vakaların düşmesi nedeniyle önümüzdeki aydan itibaren kısıtlamaların gevşetilebileceğini belirtti.

Geçtiğimiz hafta Avrupa bölgesinde şimdiye kadar 165 milyondan fazla vaka kaydedildiğini belirten Kluge, Omicron ve Delta varyantıyla karşı karşıya kalan ve endişe verici durumda olan ülkelerde önlemlerin kaldırılmasının zamanı olmadığını söyledi.

Hükümetleri düşük aşılama oranlarının nedenlerini incelemeye çağıran DSÖ direktörü, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan, Ukrayna ve Özbekistan’da 60 yaş üstü kişilerin yüzde 40’ından azının koronavirüs aşılarını tamamladığını belirtti.