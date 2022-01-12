DSÖ'den kritik aşı uyarısı: 'Mutasyonlara karşı uygun strateji değil'
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'a karşı hatırlatma dozu uygulamanın, ortaya çıkan mutasyonlara karşı uygun bir strateji olmadığını ifade etti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19 aşılarının performansını değerlendirmek için oluşturulan Covid-19 Aşı Teknik Danışma Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, aşılara dair uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, Covid-19'a karşı hatırlatma dozu uygulamanın, ortaya çıkan mutasyonlara karşı uygun bir strateji olmadığı ifade edildi. Açıklamada, “Orijinal aşı bileşiminin tekrarlanan takviye dozlarına dayalı bir aşı stratejisinin uygun veya sürdürülebilir olması olası değildir” denildi.
“YÜKSEK ETKİSİ OLAN AŞILARA İHTİYAÇ VAR”
Sözcü'nün haberine göre, elde edilen ön verilerin, mevcut aşıların şu anda dünya çapında yayılan Covid-19'un Omicron mutasyonuna yakalanan kişilerde Covid-19 hastalığını önlemede daha az etkili olduğunu gösterdiği, ancak aşıların özellikle şiddetli hastalığa karşı koruma ihtimalinin daha yüksek olduğu vurgulandı.
Aşıların insanları yalnızca ağır şekilde hastalanmaya karşı korumakla kalmayıp aynı zamanda enfeksiyon ve bulaşmayı önleyebilecek ve hatırlatıcı doz ihtiyacını azaltmak için yeni aşı geliştirilmesi tavsiye edildi.
Açıklamada, “Ağır hastalık ve ölümün önlenmesinin yanı sıra enfeksiyon ve bulaşmanın önlenmesinde yüksek etkisi olan Covid-19 aşılarına ihtiyaç var” ifadelerine yer verildi.
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