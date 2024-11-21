DSÖ'den Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeği hastalığına karşı Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu.

DSÖ'den Maymun Çiçeği aşısına acil kullanım onayı
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DHA
Yayınlanma: 21.11.2024 - 10:11

Dünyada 40 binden fazla kişide görülen ve çoğu kişinin ölümüne neden olan maymun çiçeği virüsü için ilk aşı DSÖ tarafından onaylandı.

DSÖ maymun çiçeği virüsüne karşı önlem almak amacıyla 'LC16m8' aşısını acil kullanım için onayladığını duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyeus kararla ilgili olarak, “Bu M Çiçeği virüsü yayılmaya devam ederken özellikle çocuklar olmak üzere savunmasız popülasyonları korumak için hayati bir adımdır'' dedi.

Salgın bölgelerinde 1 yaş üzeri için listelenen ilk aşı olma özelliği Japonya'da KM Biologics tarafından geliştirilen 'LC16m8' ilacının olduğu açıklandı.


Etiketler: #DSÖ #Maymun Çiçeği Virüsü

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