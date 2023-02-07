DSÖ'den Türkiye'ye destek mesajı

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 14:56

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 14:56

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından dünyadan destek mesajları gelmeye devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, depremden etkilenen bölgelerde hasarın onarılması için Türk yetkililerle işbirliği içinde çalışacaklarını söyleyerek, "Tarifi imkansız bu acı gününüzde yanınızdayız. Şimdi, hayat kurtarmak ve acıları hafifletmek için hepimizin dayanışma içinde tek yürek olarak bir araya gelme vaktidir" ifadesini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), depremden etkilenenlere hızlıca müdahale edebilmek için dün acil sağlık ekiplerinin aktif edildiğini açıklamıştı.

