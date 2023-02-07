Apple ve Google CEO'larından Türkiye'ye destek mesajı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından yardım çağrılarına destek mesajları teknoloji şirketlerinden de geliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 09:53
Apple ve Google CEO'larından Türkiye'ye destek mesajı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.4 depremin etkileri halen sürerken, dünya gündeminde de Türkiye'de gerçekleşen bu deprem konuşuluyor. Apple CEO'su Tim Cook ve Google'ın çatı şirketi Alphabet'in başındaki isim Sundar Pichai gibi isimler Türkiye'ye destek mesajları gönderdi. 

APPLE VE GOOGLE CEO'LARINDAN DESTEK MESAJI

Apple CEO'su Tim Cook'tan:

"Yıkıcı depremden ekkilenen Türkiye'de ve Suriye'deki herkese taziyelerimizi gönderiyoruz. Apple, yardım ve kurtarma çalışmalarına bağışta bulunacak" açıklaması gelirken, 

Google'ın çatı şirketi Alphabet CEO'su Sundar Pichai:

"Türkiye'de ve Suriye'de meydana gelen depremlerin ardından yıkıcı kayıplar yaşayan herkesin acısını paylaşıyoruz. Süreçle ilgili acil durum bilgilerini sağlamak için SOS uyarılarını etkinleştirdik ve @Googleorg ile Google çalışanları yardım ve kurtarma çalışmalarına destek verecek" açıklamasını Twitter hesabından yaptı.


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