Dubai’de iftar için patlatılan top paniğe neden oldu

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından, ABD üslerine ve stratejik noktalar düzenlediği saldırıların hedefi olan Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tedirginlik sürüyor.

Dubai kentinde iftar vakti patlatılan top, restoranda bulunanlar arasında paniğe neden oldu.

İran’ın füze ya da dron saldırısı düzenlediğini düşünen müşteriler panikle masalarını terk etti.

Çalışanlar, patlama sesinin iftar için patlatılan toptan geldiğini söyleyerek müşterileri sakinleştirdi.

Söz konusu saldırılarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 58 kişi de yaralanmıştı.