İsrail, Lübnan’ı vurdu! Beyrut'ta şiddetli patlamalar...

İsrail, Tahran’ın Orta Doğu’daki en önemli müttefiklerinden biri olan Lübnan’daki Şii Hizbullah örgütüne bağlı noktaları hedef aldığını açıkladı. Hizbullah, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine misilleme olarak İsrail’e füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan bir füzenin havada imha edildiğini, diğer bazı mühimmatın ise açık alanlara düştüğünü bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail’in hava saldırılarında en az 31 kişi hayatını kaybettiğini, 149 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

BEYRUT'TA ŞİDDETLİ PATLAMALAR

Reuters'ta yer alan habere göre İsrail, Pazartesi günü Hizbullah’ın kontrolündeki Beyrut’un güney banliyölerine hava saldırıları düzenledi. Lübnan başkentinde bir düzineden fazla patlama meydana geldi. İsrail ayrıca Beyrut yakınlarında üst düzey Hizbullah mensuplarının hedef alındığını açıkladı.

Saldırılar sabaha karşı 02.40 sularında başladı. Beyrut’ta halk araçlarıyla ve yaya olarak kaçarken, yollar kısa sürede tıkandı.

İsrail ile Lübnan, 2024 yılında bir yılı aşkın süren çatışmaların ardından ABD arabuluculuğunda ateşkes üzerinde anlaşmıştı. Bu süreçte Hizbullah ciddi şekilde zayıflamıştı.

BÖLGESEL ÇATIŞMA DERİNLEŞİYOR

Hizbullah ile İsrail arasındaki karşılıklı saldırılar, ABD ve İsrail’in Cumartesi günü İran’a düzenlediği saldırılarla başlayan ve Orta Doğu’ya yayılan çatışmanın daha da genişlediğine işaret ediyor. Gerginlik, petrol fiyatlarının hızla yükselmesine ve hava ulaşımında ciddi aksamalara yol açtı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı, Cumartesi günü ABD’nin Beyrut Büyükelçisi tarafından, Lübnan tarafından düşmanca bir adım atılmadığı sürece İsrail’in tırmanmaya gitmeyeceği yönünde bilgilendirildiğini açıkladı.

İsrail ordusu ise 'her türlü tırmanıştan tamamen Hizbullah’ın sorumlu olacağını' öne sürerek Lübnan’ın güney ve doğusundaki onlarca köyün sakinlerine tahliye çağrısı yaptı.

TAHRAN ÜZERİNDE HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ

İsrail ordusu, Pazar gecesi yaptığı açıklamada hava kuvvetlerinin Tahran üzerinde hava üstünlüğü sağladığını duyurdu. Başkent genelinde düzenlenen saldırı dalgasında istihbarat, güvenlik ve askeri komuta merkezlerinin hedef alındığı bildirildi.

İran’da ise Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, kendisi, yargı erkinin başı ve Anayasayı Koruyucular Konseyi’nden bir üyenin yer aldığı bir liderlik konseyinin, dini liderin görevlerini geçici olarak devraldığını açıkladı.

ABD'NİN İLK KAYIPLARI

Pazar gecesi Tel Aviv dahil İsrail genelinde hava saldırısı sirenleri çaldı. İran’ın yeni füze dalgaları başlatması üzerine gece gökyüzünde füzelerin izleri görüldü.

Operasyon kapsamında ABD’nin ilk kayıpları da doğrulandı. Üç Amerikan askerinin hayatını kaybettiği açıklandı. İsmini vermek istemeyen iki ABD’li yetkili, askerlerin Kuveyt’teki bir askeri üste öldüğünü Reuters’a bildirdi.