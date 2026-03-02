Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliği vuruldu... F-15 savaş uçağı düştü!

Sosyal medyada dolaşıma giren ve bağımsız kaynaklarca doğrulanamayan görüntülerde, Kuveyt’teki ABD Büyükelçiliği yerleşkesinden dumanların yükseldiği görülüyor. Ayrı görüntülerde de büyükelçilik çevresinde yoğun duman dikkat çekiyor. Bu paylaşımlar, bölgesel çatışmanın daha da genişleyebileceği yönündeki endişeleri artırdı.

F-15'İN DÜŞÜŞÜ GÖRÜNTÜLENDİ

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-15E Strike Eagle savaş uçağı 2 Mart 2026’da Kuveyt’in batısında düştü. Basında yer alan bilgilere göre pilot, uçak düşmeden önce güvenli şekilde fırlatma koltuğuyla kendini kurtardı.

BREAKING: Possible crash of American F-15 in Kuwait



A footage has been circulating showing an injured American army pilot in the back of a trunk of Kuwaitis.



The Kuwaitis say:

“Call an ambulance… He’s American leave him”



Another footage shows a fighter jet crashing into a… pic.twitter.com/1fTfUCKryt — Arya - آریا (@AryJeay) March 2, 2026

İlk değerlendirmelere göre kazanın, Ortadoğu’daki devam eden askeri operasyonlar sırasında meydana geldiği ve İran ile müttefikleriyle artan gerilimle bağlantılı olabileceği ifade ediliyor.

Sosyal medyada yayılan ve doğrulanmamış bazı görüntülerde, uçağın hızla alçaldığı ve ardından çarpma sonrası olay yerinden duman yükseldiği görülüyor. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Diğer bazı videolarda ise hafif yaralı olduğu belirtilen pilotun, Kuveytli siviller tarafından yardım edilerek olay yerinden uzaklaştırıldığı görülüyor. Bir görüntüde sivillerin pilotu bir aracın bagajına yerleştirirken sağlık ekipleriyle iletişime geçtiği ve pilotun Amerikalı olduğunu belirttiği dikkat çekiyor.

KUVEYT ORDUSUNDAN AÇIKLAMA

Kuveyt Ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Pazartesi sabaha karşı hava savunma sistemlerinin 'bir dizi düşmanca hava hedefini' etkisiz hale getirdiğini öne sürdü.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü’nün X platformunda paylaştığı açıklamada, söz konusu hedeflerin ülkenin merkezi operasyon bölgesinde tespit edilerek imha edildiği belirtildi. Yetkililer herhangi bir can kaybı yaşanmadığını, silahlı kuvvetlerin ulusal güvenliği ve hava sahasının bütünlüğünü korumak için yüksek alarm durumunda olduğunu vurguladı.

İRAN, KONUYU BM'YE TAŞIDI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’e ve BM Güvenlik Konseyi üyelerine resmi bir mektup gönderdi.

Erakçi mektubunda, ABD ve İsrail’i ortak bir askeri operasyonla Dini Lider Ayetullah Ali Hamaney’i 'suikastla öldürmekle' suçladı.