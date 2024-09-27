Duman dedektörünün içinde buldu, 100 milyon TL kazandı!

Yayınlanma: 27.09.2024 - 12:33

Güncelleme: 27.09.2024 - 12:54

ABD'nin New York eyaletindeki Brooklyn Federal Mahkemesi'nde görülen davaya göre, çocuk bakıcısı Kelly Andrade, işvereni Michael Esposito'nun, kendisini gizli kamera ile filme aldığını ortaya çıkararak toplamda 2.78 milyon dolar (95 milyon TL) tazminat almaya hak kazandı.

O zamanlar 25 yaşında olan Kolombiya doğumlu kadının, New York'un Staten Island bölgesindeki bir evde, restoran zinciri sahibi olan Esposito ve eşi Danielle'in dört çocukları için 'yatılı dadılık' yaptığı bildirildi.

"SIK SIK YERİ DEĞİŞİYORDU..."

Andrade, Washington Post'a demecinde, işe hak kazanmasıyla birlikte ABD'de çalışabilme şansı elde ettiği için başlarda çok mutlu olduğunu, ancak bir süre sonra odasındaki duman dedektörünün yerinin sık sık değiştiğini fark edince durumdan şüphelenmeye başladığını söyledi.

İddialara göre Andrade, işe başladıktan üç hafta sonra odayı inceleyip gizli kamerayı keşfedince ev sahibi Esposito, 'birkaç dakika içinde' eve gelerek kapıyı kırmaya çalıştı. Bunun üzerine, başlangıçta uyuyormuş numarası yapan kadın, korku içinde pencereden atlayarak sokağa koştu.

YÜZLERCE KAYIT

Andrade, basına demecinde, Esposito'nun evinden kaçtıktan sonra geceyi 'sokakta bir çalılıkta' uyuyarak geçirdiğini, daha sonra yakındaki bir polis karakoluna giderek bulduğu hafıza kartını teslim ettiğini söyledi.

Mahkemeye, kendisini kısmen giyinik veya çıplak gösteren 'yüzlerce kayıt' içerdiğini söylediği hafıza kartını sunan Andrade'nin avukatı, ev sahibi Esposito'nun "yasa dışı gözetleme" suçundan ağır ceza almasını sağladı.

HAPİS CEZASINDAN NASIL KURTULDU?

Öte yandan Esposito, iki yıllık denetimli serbestlik ve danışmanlık hizmetini tamamlamasının ardından hapis cezasından kurtuldu, fakat Andrade'ye 2.78 milyon dolar (95 milyon TL) tazminat ödemekten kurtulamadı. Andrade'nin avukatları, cezayı yetersiz bulduklarını bildirdi.

Andrade, basına demecinde, “Şu anda kendimi toparlamaya çalışıyorum. Duruşmada olmak benim için kolay değildi. Benim için çok zor bir dönemdi. Unutmaya çalıştığım anıları geri getiriyor” dedi.