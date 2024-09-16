'Sahibinden satılık' adalar ve fiyatları!

PULFORD'S ADASI, ONTARIO, KANADA

Kanada-ABD sınırında yer alan bir tatlı su gölünde yer alan bu adada elektrik, telefon ve yüksek hızlı internet bağlantısı mevcut. Sık bir çam ormanıyla kaplı olan adanın kıyı şeridinde de küçük koylar bulunmakta.

FİYAT: 275 bin Kanada doları ile 325 bin Kanada doları (yaklaşık 7 ila 8 milyon TL) arasında