'Sahibinden satılık' adalar ve fiyatları!
'Ada piyasasının' dünya çapında nasıl bir seyir izlediğini merak ediyor musunuz? İşte, eşsiz konuma sahip sahibinden satılık 7 eşsiz ada ve fiyatları.
Mahremiyet ve inziva söz konusu olduğunda, kişiye mahsus bir adada yaşam sürmek son noktadır. Karayiplere kıyısı olan tropikal cennet Belize'den, Kanada'nın Ontario kenti ve New York'a kadar pek çok bilindik lokasyonda 'sahibinden' satılık adalar mevcuttur.
İşte, onlardan bazıları...
PULFORD'S ADASI, ONTARIO, KANADA
Kanada-ABD sınırında yer alan bir tatlı su gölünde yer alan bu adada elektrik, telefon ve yüksek hızlı internet bağlantısı mevcut. Sık bir çam ormanıyla kaplı olan adanın kıyı şeridinde de küçük koylar bulunmakta.
FİYAT: 275 bin Kanada doları ile 325 bin Kanada doları (yaklaşık 7 ila 8 milyon TL) arasında
DANGRIGA, BELİZE
Anakaradan tekneyle 20 dakika uzaklıkta bulunan bu 1 dönümlük ada adeta, alıcılara inziva alanlarını sıfırdan yaratma şansı sunan 'boş bir tuval' niteliğinde...
UNESCO Dünya Mirası Alanı'nın bir parçası olan 'Belize Resif Rezerv Sistemi' yakınlarında yer alan bu adanın açıkları, çok çeşitli deniz canlılarına ev sahipliği yapmakta.
FİYAT: 350 bin dolar (yaklaşık 12 milyon TL)
WILLOW ADASI, NEW YORK, ABD
Putnam Gölü'nde yer alan bu adada 1932'de inşa edilmiş 'kolonyal tarzda bir taş ev' ve geniş bir bahçe yer almakta. Gölde her türden motorlu teknenin kullanımı yasak olduğu için, evin iskelesinde bir de 'güneş enerjisiyle çalışan bir tekne' bulunmakta. Ayrıca, evdeki yaşam alanları üst iki katta konumlandırıldığı için de göl hemen tüm odalardan keyifle izlenebilmekte.
FİYAT: 759 bin dolar (yaklaşık 26 milyon TL)
GASHARSSKARET ADASI, STOCKHOLM, İSVEÇ
Stockholm Takımadaları'nda yer alan bu çok özel adadan, gün doğumu ve gün batımının keyfini ayrı ayrı çıkarabilirsiniz... Adadaki yüksek tavanlı ana bina, güverteli teraslar ve su kenarındaki bahçelere açılan büyük camlı kapıları ile çağdaş Kuzey Avrupa stilini yansıtmakta.
FİYAT: 13 milyon 900 bin kron (yaklaşık 46 milyon TL)
ISOLA DELLE FEMMINE, SİCİLYA, İTALYA
Sicilya kıyılarına sadece 300 metre mesafede yer alan bu ıssız ada, bir zamanlar sahibi olan kontes Paola Pilo Bacci ve mahiyeti tarafından bir inziva yeri olarak kullanılmıştı. Ailenin yeni kuşakları, 1600'lerden beri kendilerine ait olan adayı satılığa çıkardı.
Şayet gerekli izinler alınabilirse, adada yer alan ve İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefiklerin bombardımanıyla harabeye dönen 17. yüzyıldan kalma kule, bir eve dönüştürülebilir.
FİYAT: 3 milyon avro (yaklaşık 113 milyon TL)
PLACENCIA, BELİZE
Tamamen gelişmiş ve kendi kendine fazlasıyla yetebilen bu dört dönümlük adada iki villa ve de iki misafir müştemilatı bulunuyor... Altın kumlu plajlar ile palmiye ağaçlarının çevrelediği bu adanın kristal berrak sularına kurulmuş küçük marina ise yeni sahibini karşılamaya hazırlanıyor.
FİYAT: 4 milyon 950 bin dolar (yaklaşık 170 milyon TL)
COLUMBIA ADASI, NEW YORK, ABD
Columbia Adası'nda bulunan bu bina, 1940'larda bir radyo yayın istasyonu olarak inşa edildi ve 2007 yılında güneş panelleri ile bir eko-eve dönüştürüldü.
Fiyatı neden bu kadar yüksek diye soracak olursanız... Yüksek fiyat etiketi, 'cazip konumunu' yansıtmakta. Zira bu ada, New York'un kalbi Manhattan'a basit bir tekne yolculuğu ile yaklaşık 30 dakika uzaklıkta yer almakta...
FİYAT: 13 milyon dolar (yaklaşık 440 milyon TL)
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