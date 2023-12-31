Dünya 2024'e 'merhaba' dedi: En uçtaki ülkeler görkemli bir şekilde yeni yıla girdi

Türkiye'de yeni yıla saatler kala, dünya 2024'e 'merhaba' demeye başladı. Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Tayvan ve daha birçok ülke görkemli bir şekilde yeni yıla girdi

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 21:09
Dünya 2024'e 'merhaba' dedi: En uçtaki ülkeler görkemli bir şekilde yeni yıla girdi
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Türkiye'de yeni yıla saatler kala, en doğudaki ülkeler yeni yıla girmeye başladı...

İlk giren ülke ise Yeni Zelanda oldu. Okyanusya ülkesi 2024'ü görkemli bir şekilde karşıladı. Yeni Zelanda'nın ardından 2 saat sonra Avustralya da 2024'e merhaba dedi.

Avustralya’nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girdi.


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