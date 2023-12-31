Dünya 2024'e 'merhaba' dedi: En uçtaki ülkeler görkemli bir şekilde yeni yıla girdi

Yayınlanma: 31.12.2023 - 21:09

Güncelleme: 31.12.2023 - 21:09

Türkiye'de yeni yıla saatler kala, en doğudaki ülkeler yeni yıla girmeye başladı...

İlk giren ülke ise Yeni Zelanda oldu. Okyanusya ülkesi 2024'ü görkemli bir şekilde karşıladı. Yeni Zelanda'nın ardından 2 saat sonra Avustralya da 2024'e merhaba dedi.

Avustralya’nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girdi.