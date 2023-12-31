Dünya 2024'e 'merhaba' dedi: En uçtaki ülkeler görkemli bir şekilde yeni yıla girdi
Türkiye'de yeni yıla saatler kala, dünya 2024'e 'merhaba' demeye başladı. Yeni Zelanda, Avustralya, Japonya, Tayvan ve daha birçok ülke görkemli bir şekilde yeni yıla girdi
Türkiye'de yeni yıla saatler kala, en doğudaki ülkeler yeni yıla girmeye başladı...
İlk giren ülke ise Yeni Zelanda oldu. Okyanusya ülkesi 2024'ü görkemli bir şekilde karşıladı. Yeni Zelanda'nın ardından 2 saat sonra Avustralya da 2024'e merhaba dedi.
Avustralya’nın ardından Japonya, Tayvan, Çin ve Rusya yeni yıla girdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Açıkça söyleniyor, devlet operasyon yapacak'
- Erdoğan 'Süper Kupa' sessizliğini bozdu
- Demirtaş cenazesine katılmayacak
- 'Dosyaların içeriğini bilseler...'
- Bursa'da korkutan deprem!
- 'Alayının karşısında...'
- 'Atatürk tişörtünü Türkiye'de giysene arkadaş'
- Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürüldü!
- 'Hukuk'u hatırladı, o sözlerini yuttu!
- Erdoğan'dan yeni yıl mesajı