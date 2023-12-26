Dünya 'akıl sağlığı' haritası yayınlandı: Türkiye'de durum ne?

Yayınlanma: 26.12.2023 - 18:40

Güncelleme: 26.12.2023 - 18:56

Yılbaşı yaklaşırken, seyahat etmeyi sevenler için alışveriş telaşının yanı sıra tatil planları da öne çıkıyor.

Kış mevsiminin soğuk ve kasvetli günleri dünya çapında pek çok kişiyi yaz tatillerini erkenden planlamaya yönlendiriyor.

Bütçeniz el verdiği ölçüde güneşli İspanya'dan büyüleyici Portekiz'e, şarap diyarı Fransa'dan egzotik uzak Asya'ya kadar bolca seçenek mevcut.

Ancak bu planları yaparken dikkatli olmak ve uyarılara kulak vermek gerekiyor.

AŞIRI TEHLİKELİ ÜLKELER

International SOS tarafından yayınlanan yıllık interaktif haritalar, dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri sadece silahlı çatışmalar değil güvenlik, iklim değişikliği ve akıl sağlığı olmak üzere üç kategoride, sahip oldukları risk düzeyine göre sınıflandırıyor.

Söz konusu haritalarda ülkeler, tehlike seviyelerine göre renklendiriliyor.

Türkiye, güvenlik haritasında 'orta risk' grubunda.

Ukrayna, Suriye, Irak, Yemen ve Güney Sudan gibi çatışma bölgeleri ise 'yüksek risk' grubunda yer alıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI RİSKLER

Uluslararası SOS'un, 2024'e dair tatil planları yapılırken vurguladığı bir diğer önemli nokta ise iklimle ilgili riskler.

Küresel sıcaklık artışlarının sağlık risklerini artırması nedeniyle, bu tür uyarıların sayısında artış olduğu belirtiliyor.

Türkiye, bu listede de 'orta risk' grubunda yer alıyor ve bu yönüyle, Avrupalı turistler için gözde tatil merkezleri olan Mısır, Tayland, Vietnam ve Dominik Cumhuriyeti gibi destinasyonlar ile aynı grupta bulunuyor.

Uluslararası kuruluş tatilcilere, 2024 tatil sezonu için plan yaparken dikkatli olmalarını ve tehlike arz edebilecek bölgelerden kaçınmalarını öneriyor.

AKIL SAĞLIĞI HARİTASI

Kuruluş tarafından yayınlanan bir diğer harita olan 'akıl sağlığı' haritası, ülkelerde nüfusa oranla ne kadar depresyon, anksiyete, bipolar bozukluk, yeme içme bozuklukları ve şizofreni vakası olduğunu ortaya koyuyor.

Türkiye bu listede de yüzde 12.5 - 15 ile 'orta risk' diliminde yer alırken, pek çok Batı Avrupa ülkesinin yanı sıra komşularımız Yunanistan, Suriye ve özellikle İran'da risk seviyesinin oldukça yüksek olduğu görülüyor.