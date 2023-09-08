Hande Baladın’a tehdit yağdıran sanığa tahliye: Akıl sağlığı raporu bekleniyor

Yayınlanma: 08.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 08.09.2023 - 04:00

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Mustafa Neşeli, bipolar bozukluğu olduğunu ifade etti.

Milii voleybolcu Habde Baladın’ın avukatı Dilara Sasa, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor almasını talep etti. Mahkeme sanığın tahliyesine karar verirken akıl sağlığı raporu alınmasına hükmetti.

Kararın ardından Cumhuriyet avukat Sasa ile konuştu. 1 Şubat’taki duruşmada heyet raporu ile son kararın açıklanacağını belirten Sasa, “Kanunlar, tarafların toplumdan uzaklaştırılmamasını amaçladığı için sanığın cezasını çekmiş olduğu imajını aldı hâkim. Fakat hâlâ ruhsal sağlığından endişe ettiği için o da heyetin ne diyeceğini görmek istiyor. Dolayısıyla aslında bu bir seçimdi” diye konuştu