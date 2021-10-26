Dünya basını 'büyükelçi' krizini nasıl gördü? 'Erdoğan geri adım attı' yorumu

26 Ekim 2021 Salı, 10:25

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, iş insanı Osman Kavala'nın devam eden tutukluluğu ile ilgili ortak açıklama yapan 10 büyükelçinin 'istenmeyen kişi' ilan edilmesi yönündeki çağrısının ardından başlayan son yılların en büyük diplomatik krizinde tansiyon düşüyor.

Son olarak, ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri, diplomatların, bulundukları ülkelerin kanun ve nizamına uymalarını öngören 'Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edildiğini açıkladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında, Erdoğan tarafından sözü edilen ‘istenmeyen kişi’ ilanının gelip gelmeyeceği beklenirken bu yönde bir gelişme yaşanmadı. Söz konusu gelişmeler ise dış basında büyük yankı uyandırdı.

THE GUARDIAN: 'KAVGA KIZIŞIYOR GİBİ GÖRÜNSE DE...'

İngiliz The Guardian gazetesi haberinde, “Türkiye, büyükelçileri sınır dışı etme tehdidinden geri adım attı” başlığını kullandı.

Haberde, “Büyükelçilerin kitlesel olarak sınır dışı edilmesi, NATO müttefikleri arasındaki ilişkilerde eşi benzeri görülmemiş bir gelişme olurdu. Erdoğan, yaklaşık 20 yıllık iktidarında Türkiye ile Batı arasındaki en büyük diplomatik çatlağı açmakla tehdit etti” yorumuna yer verildi.

The Guardian, “Kavga kızışıyor gibi görünse de olay Ankara'nın Batılı ortaklarında için ekşi bir tat bıraktı. Türk liderin, Biden ve Avrupa devletleriyle yakınlaşmayı amaçlayan son hamlelerini tersine çevirdi” ifadelerini kullandı.

Haberde, “Son 12 ayda değerinin dörtte birini kaybeden Türk Lirası, haberin ardından tarihi dip seviyesi olan 9.85'ten 9.607'ye dolara geriledi” ifadelerine yer verildi.

NYT: FIRTINADAN KURTARDI

New York Times gazetesi ise gelişmelere geniş yer verdi. Haberde, “Türk Cumhurbaşkanı 10 Batılı diplomatı sınır dışı etmekten vazgeçti” başlığı kullanıldı.

Analizde, “Sınır dışı etme tehdidi ciddi ekonomik sorunlara sebep olabilecek ve NATO içerisinde dağılmaya sebep olabilecekti. Erdoğan, 10 büyükelçiyi sınır dışı etme kararından geri adım attı. Analist ve diplomatlara göre, Türkiye’ye ekonomik felaket getirecek ve NATO ittifakına zarar verecek diplomatik fırtınadan kurtuldu. Hesaplı bir hareketle 10 ülke büyükelçisi Viyana Sözleşmesi’ne uyduklarını açıklayan ifadeler kullandı ve bu da Erdoğan tarafından olumlu karşılandı” denildi.

WASHINGTON POST: 'TEHDİDİ GERİ ÇEKTİ'

ABD medyasından Washington Post gazetesi ise “Erdoğan, büyükelçileri gönderme tehdidinden vazgeçerek ABD ve diğer Batı müttefikleriyle krizden kaçındı” başlığını attı.

WP, “Pazartesi günü çok dikkatlice koreografisi yapılmış jestlerle birlikte ABD, Kanada ve diğer ülkeler tek cümlelik bir açıklama ile diplomatik normlara uyacaklarını duyurdular. Uzmanlara göre Erdoğan’ın Kavala konusundaki ani çıkışı, dış siyasette gerilimi azaltmak yerine tırmandırması onun dikkati çözemediği ekonomik krizden başka bir yere çekmek ve popülaritesini artırmak için endişeli olduğunu gösteriyor” yorumunu yaptı.

FRANCE24: “U- DÖNÜŞÜ YAPTI”

Fransız merkezli medyadan France24 ise, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batılı diplomatları sınır dışı etme tehdidinde U-dönüşü yaptı” başlığını kullandı.

FT: ‘GERİ ADIM ATTI’

Financial Times da, “Erdoğan, batılı büyükelçiler krizinde geri adım attı” başlığını kullandı. Haberde, “Erdoğan, 10 Batılı büyükelçiyi sınır dışı etme tehdidinfrn geri adım atarak, Türkiye'yi on yıllardır ABD ve Avrupa ile yaşanan en kötü krizin eşiğinden geri çekti. Lira, üzerindeki baskıyı hafifletti”yorumu yapıldı.