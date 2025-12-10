Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Putin’in 'gizli çocukları' ortaya çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uzun süredir kamuoyundan gizlenen iki oğluna ait olduğu öne sürülen görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Rusya’dan sızdırılan fotoğraf ve videolar, ABD merkezli New York Post tarafından yayınlandı.

Paylaşılan görüntülerde, Putin’in eski olimpiyat şampiyonu ve uzun yıllardır birlikte olduğu belirtilen Alina Kabaeva ile ilişkisinden dünyaya geldiği öne sürülen iki çocuğun jimnastik yaptığı anlar yer alıyor.

Fotoğraf ve videolarda:

10 yaşındaki Ivan,

6 yaşındaki Vladimir Junior

jimnastik kıyafetleriyle, Kabaeva’nın Kuzeybatı Moskova’daki Valday bölgesinde kurduğu spor merkezinde görülüyor.

Kabaeva’nın ve çocukların, Valday ormanlarında yer alan ağır şekilde korunan bir yerleşkede, neredeyse tamamen izole bir hayat sürdüğü belirtildi.

Çocukların kamuoyuna bugüne kadar neredeyse hiç yansımayan görüntülerinin, Ocak ayında düzenlenen özel bir masterclass etkinliği sırasında kaydedildiği aktarıldı.

Rusça yayın yapan açık kaynak araştırma kanalı OSINT Bees, etkinlikten videolar yayımladı. Görüntülerde Ivan’ın öğrendiği “cool” hareketlerden söz ettiği, küçük Vladimir’in ise heyecanla egzersiz yaptığı görülüyor.

GERÇEK KİMLİKLERİ GİZLENİYOR

Çocukların “Spiridonov” soyadını kullandıkları, bunun da Putin’in baba tarafından büyükbabası Spiridon Putin (1879–1965) ile bağlantılı olduğu belirtildi.

Rus gazeteciler Roman Badanin ve Mikhail Rubin, Kabaeva ve çocuklara ait bilgilerin:

Devlet veri tabanlarından silindiğini,

Farklı soyadlarıyla kayıt altına alındıklarını,

Valday çevresinin yoğun güvenlik altında tutulduğunu

öne sürdü.

Putin’in, Kabaeva’dan olduğu iddia edilen iki çocuğu suikast veya kaçırılma riski gerekçesiyle son derece sıkı şekilde koruttuğu belirtildi. Putin ile 41 yaşındaki Kabaeva’nın 2008 yılından bu yana bir ilişki yaşadığı iddia edilse de bu ilişki hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı.

Resmi kayıtlara göre Putin’in, eski eşi Lyudmila Putin ile yaptığı evlilikten:

Maria Vorontsova (40)

Katerina Tikhonova (39)

olmak üzere iki kızı bulunuyor. Putin ve Lyudmila Putin çifti 2013 yılında boşanmıştı.