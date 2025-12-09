Saray sofralarından günümüze: Muhallebi tarifi

Muhallebi, yüzyıllardır Anadolu ve saray mutfağında yer alan en temel sütlü tatlılardan biri. Pudinge göre daha hafif yapısı, sütlü tatlı sevenler için güçlü bir alternatif sunar. Düzgün pişirildiğinde pütürsüz dokusu ve dengeli şeker oranıyla klasik tatlar arasında ayrı bir yere sahip olur. İşte evde tam kıvamında hazırlanabilecek klasik muhallebi tarifi…

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2,5 yemek kaşığı buğday nişastası

1 yemek kaşığı un

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri için: tarçın, Hindistan cevizi veya Antep fıstığı

Yapılışı