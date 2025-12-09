Saray sofralarından günümüze: Muhallebi tarifi

Muhallebi, yüzyıllardır Anadolu ve saray mutfağında yer alan en temel sütlü tatlılardan biri. Pudinge göre daha hafif yapısı, sütlü tatlı sevenler için güçlü bir alternatif sunar. Düzgün pişirildiğinde pütürsüz dokusu ve dengeli şeker oranıyla klasik tatlar arasında ayrı bir yere sahip olur. İşte evde tam kıvamında hazırlanabilecek klasik muhallebi tarifi…
MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 2,5 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 yemek kaşığı un
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
- Üzeri için: tarçın, Hindistan cevizi veya Antep fıstığı
Yapılışı
- Süt, şeker, nişasta ve unu tencereye alın ve çırpma teliyle iyice karıştırın.
- Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
- Kaynama noktasına ulaştığında altını kısın ve 2–3 dakika daha karıştırmaya devam edin.
- Ocaktan almadan hemen önce vanilin ve tereyağını ekleyin, karıştırın.
- Muhallebiyi kaselere paylaştırın.
- Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.
- Servis öncesi üzerine tarçın, Hindistan cevizi ya da fıstıkla sunum yapın.