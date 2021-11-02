Dünya genelinde koronovirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı açıklandı
Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, dünya çapında 5 milyondan fazla insan koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Johns Hopkins Üniversitesi tarafından yayınlanan çalışma sonuçlarına göre; şimdiye kadar dünya genelinde 5 milyondan fazla insanın enfekte olarak öldüğü belirtildi.
Salgının başlangıcında hayatını kaybedenlerin sayısının 2,5 milyona ulaşması bir yıldan fazla sürerken, sonraki 2,5 milyon ölüm ise son sekiz ayda kaydedildi.
750 BİN HASTALIK KAYDEDİLDİ
Bildirilen koronavirüs ölümlerinin yarısından fazlasının ABD, Rusya, Brezilya, Meksika ve Hindistan'da kaydedildi. ABD; pandemi başından itibaren 46 milyona yakın hastalık ve yaklaşık 750 bin hastalık kaynaklı bildirdi. Ülke geneli aşılama oranının ise yüzde 66 olduğu belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke nüfusunun yüzde 35’inden azının aşılanmış olmasını, "Herkes için sadece iki seçenek var: Hastalanmak ya da aşı yaptırmak" sözleriyle eleştirmişti. Brezilya ise Güney Amerika’da en çok ölümün görüldüğü ülke olarak kaydedildi.
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