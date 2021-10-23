Dünya gündemine oturdu: Bodrum katından 26 çocuk çıktı
ABD'nin Colorado eyaletinde 6 çocuğa bakma izni olan bir kreş sahibinin bodrumunun gizli bölmesinde 26 çocuk perişan halde bulundu. Olayın ortaya çıkmasının ardından kreş sahibi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Colorado'da iki yıl önce 26 çocuğu, işyerinin bodrumunda saklamaktan hüküm giyen kreş sahibi, ebeveynlerin çocuklarının uyku sorunları ve kaygı gibi travmalar yaşadığını söylemesi üzerine altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Seattle Times'da yer alan habere göre; mahkeme, Carla Faith adındaki kreş sahibine çocuk istismarı ve diğer suçlardan dolayı ceza verdi.
Faith, Colorado Springs'teki özel kreşte sadece altı çocuğun bakımından sorumluydu. Kurallara göre, sadece aralarında sadece iki çocuğun 2 yaşın altında olmasına izin veriliyordu.
Ancak savcıların kreşte daha fazla çocuğun olduğuna dair raporları ortaya çıkarmasının arından; kreşin bodrum katında 12'si 2 yaş altı olmak üzere 26 çocuk bulundu.
Tutuklama beyanına göre, terli ve susuz bir halde bulunan çocukların çoğunun bezleri kirli veya ıslaktı.
Ebeveynlerden Kim Marshall, her iki çocuğunun da hala psikolojik destek aldığını söyleyerek, “Evimizin ışıkları açık uyuyoruz. Çocuklarım endişeli. Dünyadan korkuyorlar” dedi.
Faith'in avukatı Josh Tolini ise, çocuklarını kreşe yazdırmak isteyen ebeveynlere "hayır" demekte zorlandığını ve durumun "çığ" gibi büyüdüğünü söyledi.
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