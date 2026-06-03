Dünya Kupası gölgesinde protesto: Öğretmenler, futbolcu heykellerini devirdi

Meksika'da hükümetle maaş ve emeklilik reformu konusunda anlaşmazlık yaşayan öğretmenler, başkent Mexico City'de dikkat çeken bir protestoya imza attı.

Ulusal Öğretmenler Sendikası'nın (CNTE) muhalif kanadının çağrısıyla düzenlenen eylemde protestocular, kentin en önemli bulvarlarından Paseo de la Reforma üzerindeki dev futbolcu heykellerini halatlarla yıkarak ateşe verdi.

Yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki plastik heykeller, gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası öncesinde farklı ülkeleri temsil etmek amacıyla yerleştirilmişti.

Eylemciler, devirdikleri heykellerin üzerine kırmızı boyayla sloganlar yazdı. Protesto sırasında "Yaşasın CNTE" ve "Çözüm olmazsa top dönmeyecek" ifadeleri dikkat çekti.

Göstericiler, hükümetin taleplerini karşılamaması halinde 11 Haziran'daki Dünya Kupası açılışında da kitlesel protestolar düzenleyecekleri uyarısında bulundu.

YÜZDE 100 ZAM TALEBİ

CNTE'nin muhalif kanadı, öğretmen maaşlarına yüzde 100 zam yapılmasını ve emeklilik reformlarının geri çekilmesini talep ediyor.

Öğretmenler, hükümetin sendika yönetimiyle üzerinde uzlaştığı yüzde 9'luk maaş artışını ise yetersiz bularak reddediyor.

Pazartesi günü öğretmenlerin Zocalo Meydanı yakınındaki yürüyüşüne polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etmişti.

Dünya Kupası boyunca taraftar etkinliklerine ev sahipliği yapacak meydanın çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Salı günkü gösteriler nedeniyle kent merkezindeki birçok yol trafiğe kapatılırken, yoğun trafik daha da içinden çıkılmaz hale geldi.

Protestocular Belçika, Fransa ve İspanya'yı temsil eden heykelleri devirirken, Meksika formasını taşıyan heykelin yerinde bırakılması dikkat çekti.

SHEİNBAUM'DAN AÇIKLAMA

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise protestoları "barışçıl" olarak nitelendirdi. Hükümetten yapılan açıklamada taraflara diyalog çağrısı yapılarak görüşmelerin yeniden başlaması istendi.

Meksika, 2026 FIFA Dünya Kupası'na ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapacak.