Dünya liderlerinden Erdoğan'a tebrik

Yayınlanma: 29.05.2023 - 20:56

Güncelleme: 29.05.2023 - 23:55

Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutladı ve sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda işbirliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.

BİR TELEFON DA RUSYA'DAN

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda işbirliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı.

UKRAYNA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı.

İSRAİL

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.