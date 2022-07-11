Dünya nüfusunun büyüme hızı yavaşlıyor
Dünya nüfusunun 15 Kasım’da 8 milyara ulaşması bekleniyor. BM verilerine göre Hindistan, dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında gelecek yıl Çin’i geçecek.
Birleşmiş Milletler (BM), bugün dünya nüfus tahminleriyle ilgili yeni raporunu açıkladı.
Rapora göre, dünya nüfusunun büyüme hızı 1950'den bu yana en düşük seviyesine gerileyerek ilk kez yüzde 1'in altına indi. Bazı gelişmekte olan ülkelerde doğum oranlarının son dönemde düştüğüne dikkat çekildi.
Sözcü'de yer alan habere göre, Dünya nüfusunun 15 Kasım'da 8 milyara ulaşmasının beklendiği açıklandı. Nüfusun 2030'da 8,5 milyara ulaşarak 2080'lerde 10 milyarı aşacağı tahmin ediliyor. Nüfusun en çok artması beklenen ülkeler ise Mısır, Hindistan, Pakistan, Filipinler, Etiyopya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya ve Tanzanya oldu.
HİNDİSTAN, ÇİN’İ GEÇECEK
Ayrıca Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ülkeleri sıralamasında gelecek yıl Çin'i geçerek birinci sıraya yerleşmesi bekleniyor. Rapora göre Hindistan'ın nüfusu şu anda 1 milyar 412 milyonken nüfus artış hızı son dönemde düşen Çin'de bu sayı 1 milyar 426 milyona yakın.
BM'nin Ekonomi ve Toplumsal İlişkilerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Liu Zhenmin, “Hızlı nüfus artışı yoksullukla ve açlıkla mücadeleyi zorlaştırıyor, sağlık ve eğitim sistemlerinde zorluklara yol açıyor” diyerek aile planlamasının önemine dikkat çekti.
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