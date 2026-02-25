Dünya onu konuşuyor: Terk edilen Punch'ın hikâyesi

Japonya’nın Ichikawa Hayvanat Bahçesi’nde geçen temmuz ayında doğan Japon makakı Punch, annesi tarafından terk edilmesinin ardından sosyal medyada yayılan görüntülerle gündeme geldi.

Videolarda, Punch’ın diğer maymunlar tarafından sürüklendiği, kovalandığı ve yalnız kaldığı anlar dikkat çekti.

Yavru makakın, kendisine verilen pelüş orangutan oyuncağına sıkı sıkıya sarılması izleyenlerde duygusal tepkilere neden oldu.

Bir süre başka bir maymunun onu tımar ederek sakinleştirdiği görüntüler umut yaratsa da kısa süre sonra yayımlanan yeni videolarda Punch’ın yine saldırgan davranışlara maruz kaldığı görüldü.

Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden primatoloji uzmanı Alison Behie, yavru maymunların terk edilmesinin nadir görüldüğünü ancak belirli koşullarda yaşanabileceğini söyledi.

Behie’ye göre yaş, sağlık durumu ve deneyimsizlik gibi faktörler bu davranışta etkili olabiliyor.

Punch’ın annesinin ilk kez doğum yapan bir birey olduğuna dikkat çeken Behie, yavrunun aşırı sıcakların yaşandığı bir dönemde doğmasının da stres yaratmış olabileceğini belirtti.

PELÜŞ OYUNCAK NEDEN VERİLDİ?

Hayvanat bahçesi görevlileri, terk edilen Punch için farklı alternatifler denedikten sonra pelüş bir orangutan oyuncağı kullanmaya karar verdiklerini açıkladı.

Bakıcı Kosuke Shikano, Japon makak yavrularının doğumdan hemen sonra annelerine tutunarak hem kas güçlerini geliştirdiğini hem de güven duygusu kazandığını belirterek, “Terk edildiği için Punch’ın tutunabileceği hiçbir şey yoktu” dedi.

Oyuncağın, ilerleyen süreçte sürüye uyum sağlamasına yardımcı olabileceği düşüncesiyle seçildiği ifade edildi.

Uzman Behie, diğer maymunların Punch’a yönelik davranışlarının olağan sosyal etkileşimler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Japon makaklarında katı bir ana soy hiyerarşisi bulunduğunu söyleyen Behie, yüksek statülü ailelerin daha baskın davranışlar sergileyebildiğini vurguladı.

Ancak annesinin yanında büyümeyen Punch’ın, bu sosyal düzende nasıl “itaat davranışları” geliştireceği konusunda belirsizlik bulunduğu ve bunun ileride sürüye uyumunu etkileyebileceği ifade edildi.

HAYVANAT BAHÇESİNE ZİYARETÇİ AKINI

Punch’ın hikâyesinin yayılmasıyla birlikte hayvanat bahçesine ziyaretçi sayısında artış yaşandı. Yetkililer, kafes çevresinde daha sıkı önlemler alındığını, ziyaretçilerden sessiz olmalarını ve uzun süreli izlemelerden kaçınmalarını istedi.

Adelaide Üniversitesi’nden koruma psikoloğu Carla Litchfield, olayın habitat kaybı, iklim krizi ve hayvan refahı gibi konulara dikkat çektiğini belirtti.

Litchfield, sosyal medyada oluşan ilginin yavru maymunların “sevimli evcil hayvan” algısını güçlendirerek yasa dışı egzotik hayvan ticaretini tetiklememesi gerektiği uyarısında bulundu.

“Maymunlar hızla büyür ve kendi türleriyle yaşamak zorundadır” diyen Litchfield, sosyal canlılar olan primatların ancak kendi grupları içinde sağlıklı gelişebileceğini söyledi.

Punch, son yıllarda küresel ölçekte ilgi gören ilk hayvan değil. Tayland’da 2024 yılında doğan cüce su aygırı Moo Deng de sosyal medyada kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşmıştı.