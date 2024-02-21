Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin bir ölüm bölgesi haline geldiğini ve büyük bir kısmının imha edildiğini bildirdi.

AA
Yayınlanma: 21.02.2024 - 18:30
Dünya Sağlık Örgütü: Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi
Abone Ol google-news

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki sağlık ve insani durumun kötüleşmeye devam ettiğinin altını çizen Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının son 3 günde Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesine yönelik acil durum operasyonları gerçekleştirdiğini kaydetti.

Göz Atın
Akit TV'de Erdoğan'a 'Gazze' mektubu: 'Bizi hayal kırıklığına uğrattın, seni rabbime şikayet edeceğim'

Akit TV'de Erdoğan'a 'Gazze' mektubu: 'Bizi hayal kırıklığına uğrattın, seni rabbime şikayet edeceğim'
Gazze’yi hedef aldı: Saldırılar aylarca sürecek

Gazze’yi hedef aldı: Saldırılar aylarca sürecek

İsrail'in ablukası ve saldırıları altındaki hastanede hala yaklaşık 130 hasta ile en az 15 doktor ve hemşire bulunduğunu dile getiren Ghebreyesus, hastanede yoğun bakım ünitesinin artık çalışmadığını ve DSÖ'nün hastaların başka hastanelere transferine yardımcı olduğunu belirtti.

"29 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ"

Ghebreyesus, "Gazze bir ölüm bölgesi haline geldi. Bölgenin büyük bir kısmı imha edildi. 29 binden fazla insan öldü ve daha fazlası yaralandı. Şiddetli yetersiz beslenme, savaşın başlamasından bu yana hızlı şekilde arttı" dedi.

Gazze'de artık ateşkese ihtiyacın olduğuna işaret eden Ghebreyesus, buraya sınırsız insani yardım ulaştırılmasının da önemine dikkati çekti.


acil durum haberleri gazze haberleri DSÖ haberleri

İlgili Haberler

ABD, BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes tasarısını veto etti

ABD, BMGK'de Gazze'de acil insani ateşkes tasarısını veto etti
ABD, Gazze'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden BMGK karar tasarısını veto etti

ABD, Gazze'de Gazze'de acil insani ateşkes talep eden BMGK karar tasarısını veto etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

'Kaçak sigara' iddiası... Mersin'deki iddiaların ardından Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
PlayStation 5 Türkiye fiyatları belli oldu… 30 bin liraya varan fiyatlar dikkat çekti!

PlayStation 5 Türkiye fiyatları belli oldu… 30 bin liraya varan fiyatlar dikkat çekti!
Fatih Erbakan Ankara ve İstanbul tahminini açıkladı, 'Artık çekilirsek yedek lastiğe döneriz' dedi

Fatih Erbakan Ankara ve İstanbul tahminini açıkladı, 'Artık çekilirsek yedek lastiğe döneriz' dedi
Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’

Feyza Altun’dan düzeltme: ‘Ben polisler eve gelince rakı içtim demedim’
İki ilçede CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi... Desteklenecek aday aranıyor!

İki ilçede CHP'nin aday listeleri seçim kuruluna teslim edilmedi... Desteklenecek aday aranıyor!
Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…

Toplu arı ölümlerinin arkasında ne var? 2-3 derecelik sıcaklık farkı ölümlere neden oluyor…
İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'

İstanbul Üniversitesi ayakta! 'Bu kapı sadece bize mi kapalı'
Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü

Evde besliyordu… Gila Canavarı tarafından ısırılan adam öldü