Dünya Sağlık Örgütü Ukrayna’daki sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadı
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Rusya'nın Ukrayna'daki hastanelere yönelik saldırılarını kınadı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, Ukrayna’daki hastane ve sağlık hizmetlerine yönelik saldırıları kınadığını duyurdu.
Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “DSÖ, Ukrayna'da sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam eden artışını kınıyor. Bu saldırılar durmalıdır. DSÖ bugüne kadar 73 kişinin öldüğü ve 53 kişinin yaralandığı 147 saldırıyı doğruladı. Savaş bir çözüm olmayacak. Bir kez daha Rusya'yı savaşı bitirmeye çağırıyorum” dedi.
.@WHO unequivocally condemns the continued increase in attacks on health care in #Ukraine. They must stop. To date, WHO has verified 147 attacks, including 73 people killed, and 53 injured. War will not be a solution. Once again, I call on Russia to end the war.— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) April 19, 2022
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