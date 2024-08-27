Dünya Sağlık Örgütü'nden bir uyarı daha: 'Hindistan'da vakalarda artış yaşanıyor...'

Hindistan'da Akut Ensefalit Sendromu (AES) vakalarındaki artış, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından acil bir uyarıya neden oldu.

Özellikle Chandipura virüsünün neden olduğu bu salgın, 245 vakanın bildirildiği ve bunların %33'ünün ölümle sonuçlandığı ciddi bir sağlık krizi oluşturdu.

DSÖ, muson mevsimiyle birlikte vektör popülasyonlarındaki artışın, virüsün yayılmasını daha da artırabileceği konusunda uyardı.

Virüse karşı aşı veya spesifik bir tedavi bulunmaması, durumu daha da kritik hale getiriyor.

Bir DSÖ sözcüsü şunları söyledi:

“Hindistan'da daha önce de salgınlar rapor edilmiş olmasına rağmen, bu salgın son 20 yılın en büyüğü olarak kabul edilmektedir. Yetkililer CHPV'nin bulaşmasını kontrol altına almak için çaba sarf ederken, etkilenen bölgelerdeki muson mevsimi boyunca vektör popülasyonları için elverişli koşullar göz önüne alındığında, önümüzdeki haftalarda CHPV'nin daha fazla bulaşması mümkündür. CHPV enfeksiyonu hızlı bir semptom başlangıcına ve yüksek bir vaka ölüm oranına (%56-75) neden olmaktadır. Spesifik bir tedavi veya aşı mevcut değildir ve tedavi semptomatiktir; şüpheli AES vakalarının belirlenen tesislere zamanında sevk edilmesi sonuçları iyileştirebilir. CHPV enfeksiyonu, sürveyans, vaka yönetimi, enfeksiyon önleme ve kontrolü ve CHPV enfeksiyonunu teşhis etmek için laboratuvar kapasitesi dahil olmak üzere halk sağlığı sistemleri üzerinde önemli bir taleple salgınlara neden olabilir. DSÖ, yukarıdaki hususlara dayanarak riski ulusal düzeyde orta olarak değerlendirmiştir. Salgının durumu geliştikçe risk değerlendirmesi de gözden geçirilecektir.”

CHANDİPURA VİRÜSÜ

Adını ilk kez 1965 yılında bir ensefalit salgını sırasında Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki Chandipura köyünde tespit edilmesinden almıştır.

Chandipura virüsü enfeksiyonunun belirtileri tipik olarak ateş, baş ağrısı, konvülsiyonlar ve bilinç kaybını içerir, ciddi vakalarda hızla komaya ve ölüme ilerler. Chandipura virüsü enfeksiyonu için spesifik bir tedavi veya aşı mevcut değildir, bu nedenle yönetim destekleyici bakıma ve sivrisinek kontrolü gibi önleme tedbirlerine odaklanır.