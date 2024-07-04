Hindistan'da aşırı yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısı yükseldi
Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sellerde hayatını kaybeden kişi sayısı 48'e çıktı.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağışlar ve sel etkili olmaya devam ediyor.
Yetkililer, Assam ve Manipur eyaletlerinde sel nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e ulaştığını açıkladı.
Bölgedeki konutların yağış ve selden etkilendiğini belirten yetkililer, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi.
Her yıl haziran-eylül döneminde etkili olan muson yağmurları bölgede büyük hasara yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.
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