Dünya Sağlık Örgütü'nden Gazze uyarısı: Çocuklar açlıktan ölüyor

Yayınlanma: 05.03.2024 - 08:32

Güncelleme: 05.03.2024 - 08:32

Ghebreyesus, WHO’nun haftasonu El Awda ve Kamal Adwan Hastanelerine yaptığı ziyaretin geçen Ekim başından bu yana bir ilk olduğunu söyledi.

WHO Başkanı sosyal medya paylaşımında “acı bulgulardan” bahsetti.

Ghebreyesus, gıda bulunamamasının 10 çocuğun ölümüne ve “ağır beslenme yetersizliğine” yol açtığını belirtti. WHO Başkanı, bölgedeki hastane binalarının da yıkıldığını aktardı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, Pazar günü Gazze’deki Kamal Adwan hastanesinde en az 15 çocuğun yetersiz beslenme ve susuzluktan öldüğünü açıklamıştı.

Filistinli yetkililer, bir çocuğun da Gazze’nin güneyindeki Refah’ta bulunan bir hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

WHO Başkanı, X’teki paylaşımında “Tahminen 300 bin kişinin çok az gıda ve temiz suyla yaşadığı Gazze’nin kuzeyinde ağır beslenme yetersizliği, çocuklar açlıktan ölüyor, ciddi yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliği var, hastane binaları yok edildi. Gıda bulunamaması 10 çocuğun ölümüyle sonuçlandı” diye yazdı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Gazze’nun kuzeyine daha düzenli erişim için çabalarımıza karşın, WHO’nun aylardır ilk kez bölgeyi ziyaret edebildiğini vurguladı.

Ghebreyesus ayrıca “El Awda Hastanesi’ndeki durum özellikle korkunç çünkü binalarından biri yıkıldı” dedi.

Üst düzey bir BM yardım yetkilisi Gazze Şeridi’nde en az 576 bin kişinin, bir başka deyişle bölge nüfusunun dörtte birinin facia düzeyinde gıda güvensizliği yaşadığı, kuzeydeki iki yaşın altındaki her altı çocuktan birinin akut beslenme yetersizliği çektiği uyarısı yaptı.

BM’nin çocuklara yardım kuruluşu UNICEF’in bölge direktörü de Adele Khodr da “Yetersiz beslenme Gazze şeridini kırıp, geçirirken korktuğumuz çocuk ölümlerini de görmeye başladı. Bu trajik ve korkunç ölümler tamamen insan eliyle gerçekleşiyor, tahmin edilebilir ve tamamen önlenebilir” dedi.

Gazze Sağlık Bakanlığına göre İsrail’in Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısına misilleme olarak başlattığı Gazze’deki saldırılarında şu ana dek çoğunluğu kadın ve çocuk 30.500’den fazla kişi öldürüldü.