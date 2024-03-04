DSÖ: Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere gerçekleştirdikleri ziyaretler sırasında çocukların açlık nedeniyle hayatını kaybettiğine tanık olduklarını bildirdi.

AA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 20:17
DSÖ: Gazze'nin kuzeyindeki hastanelerde çocukların açlıktan öldüğüne tanık olduk
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Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, DSÖ'nün Gazze'nin kuzeyindeki Avde Hastanesi ve Kemal Advan Hastanesi'ne yaptığı ziyaretler sonrasında korkunç bulgulara ulaştığını bildirdi.

Burada ciddi derecede yetersiz beslenme, çocukların açlıktan ölmesinin yanı sıra önemli yakıt, gıda ve tıbbi malzeme eksikliğine tanık olduklarını belirten Ghebreyesus, hastane binalarının da yıkılmış olduğuna dikkati çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hastane ziyaretlerini hafta sonunda gerçekleştirdiğini belirtirken, daha düzenli erişim sağlamak istedikleri Gazze'nin kuzeyinde Ekim 2023'ten sonra ilk kez hastane ziyaret edebildiklerini bildirdi.

Binalardan birinin yıkılması nedeniyle Avde Hastanesi'ndeki durumun özellikle dehşet verici olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Kemal Advan Hastanesi, Gazze'nin kuzeyindeki tek pediatri hastanesi ve hastalarla dolup taşıyor. Yiyecek eksikliği nedeniyle 10 çocuk hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, iki hastaneye de 9 bin 500 litre yakıt ve bazı temel tıbbi malzemeleri ulaştırmayı başardıklarını belirtti.

İsrail'e, insani yardımın güvenli ve düzenli bir şekilde ulaştırılabilmesini sağlamak için çağrıda bulunan Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineledi.


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