Dünya salı günkü güneş tutulmasına hazırlanıyor

Güneş tutulması, Ay’ın Dünya ile Güneş arasına girerek Güneş ışığını belirli bölgelerde tamamen ya da kısmen engellemesiyle meydana gelen astronomik bir olay olarak tanımlanıyor.

Uluslararası Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Enstitüsü’nün açıklamasına göre, 2026 yılının ilk Güneş tutulması 17 Şubat Salı günü gerçekleşecek.

Tutulma, Türkiye'den doğrudan ve tam şekilde gözlemlenemeyecek. Ancak bazı kısmi etkiler az da olsa görülebilecek.

HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI

Bu tutulma, 'halkalı Güneş tutulması' türünde olacak. Bu türde Ay, Güneş diskini tamamen kapatmaz; Güneş’in kenarında parlak bir halka görünür. Bu görsel etki, kamuoyunda 'ateş çemberi' olarak da biliniyor.

Halkalı tutulmalar, parçalı tutulmalara kıyasla daha az görülmekle birlikte, görsel etkisi ve bilimsel önemi nedeniyle geniş ilgi görüyor.

BÖLGEYE GÖRE DEĞİŞECEK

Enstitünün açıklamasına göre halkalı tutulmanın iz düşüm hattı dünyanın bazı bölgelerinden geçecek; diğer ülkelerde ise farklı oranlarda parçalı tutulma gözlemlenecek.

Tutulmanın en yoğun (maksimum) anı ise coğrafi konuma göre değişiklik gösterecek. Bu tutulma dünyanın bazı bölgelerinde kısmen görülebilecek. Özellikle Antarktika, Afrika'nın güneyi ve Güney Amerika'nın güneyi civarında izlenebilecek.

"ÖZEL GÖZLÜK KULLANIN"

Enstitü, tutulma sırasında güneşe doğrudan bakılmaması gerektiğini bir kez daha vurguladı. Açıklamada, sıradan güneş gözlüklerinin yeterli koruma sağlamadığı ve göz sağlığı açısından risk oluşturabileceği ifade edildi.

Yetkililer, yalnızca tutulma gözlemine özel üretilmiş sertifikalı gözlüklerin kullanılmasını ya da güvenli projeksiyon teknikleri gibi dolaylı gözlem yöntemlerinin tercih edilmesini tavsiye etti. Aksi halde retina üzerinde kalıcı hasar oluşabileceği uyarısı yapıldı.

RESMİ BİLGİLENDİRMEYE DİKKAT

Enstitü, önümüzdeki günlerde Mısır’daki iller bazında tutulmanın görülme oranları ve en uygun izleme saatlerini içeren ayrıntılı bir bilgilendirme yayımlayacağını duyurdu. Vatandaşlara, sosyal medyada dolaşan doğrulanmamış bilgilere itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Halkalı Güneş tutulması, Güneş’in atmosfer katmanlarının ve gök cisimlerinin hareketlerinin daha ayrıntılı incelenmesi açısından bilim insanları için önemli bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda gökyüzü meraklıları ve astronomi tutkunları için de heyecanla beklenen nadir doğa olaylarından biri olarak öne çıkıyor.