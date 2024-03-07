Dünya satranç şampiyonu olmuştu: 'Terör' listesine girdi

Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'un ismini "terörist ve aşırılıkçılar" listesine ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 09:40
Dünya satranç şampiyonu olmuştu: 'Terör' listesine girdi
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Rusya Federasyonu Mali İzleme Servisi'nin (Rosfinmonitoring) internet sayfasında bulunan "terörist ve aşırılıkçılar" listesine, eski Dünya Satranç Şampiyonu Garry Kasparov'u ismi eklendi.

Babası Yahudi, annesi Ermeni olan Rus vatandaşı Kasparov, 1985-2000 yıllarında satrançta dünya şampiyonu oldu. 2005 yılında satranç kariyerine son veren Kasparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in karşısında yer alan siyasi muhalif hareketlerin içerisinde bulundu. Bir süre sonra yurt dışında yaşamaya başlayan Kasparov, 2014’te Hırvatistan vatandaşlığı aldı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasıyla Devlet Başkanı Putin’i eleştiren Kasparov, "Ukrayna’nın Rusya’ya karşı askeri olarak desteklenmesi ve Rus ekonomisinin çökertilmesi" çağrısında bulunmuştu. Kasparov, 20 Mayıs 2022’de Rusya’da "yabancı ajan" listesine alınmıştı.


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