6 yaşındaki oğlunu 'şeytana' kurban olarak sundu

Kolombiya'da altı yaşındaki oğlunu "şeytana bir kurban olarak" sunmak isteyip işkence ile öldüren bir anne, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.03.2024 - 08:53
6 yaşındaki oğlunu 'şeytana' kurban olarak sundu
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Maximiliano Tabares isimli çocuğun annesi Sandra Patricia Caro Perez ve erkek arkadaşı Fabian Andres Carmona Ramirez, çocuğu "kötü ruhlardan kurtarmak" için iki günlük bir ritüel sırasında öldüresiye dövdüler.

Kolombiya'daki mahkemede çift, çocuğun ölümünün onları, "gizli bir altın mezara götüreceğine" inandıklarını söyledi. 

Maximiliano'nun işkenceye maruz kalan cesedi, Segovia köyündeki gizli bir mezarda bulundu. 

Annesinin ve üvey babasının, "vudu bebekleri ve büyü kitapları" kullanarak şeytani bir tarikatı yönettikleri ortaya çıktı. Polis soruşturması sırasında aralarında Maximiliano'nun büyükannesinin de bulunduğu tarikatla bağlantılı dört kişi daha tutuklandı.

4 Mart'ta duruşmaya çıkan Perez ve Ramirez, Maximiliano'ya yönelik ağırlaştırılmış işkence, cinayet ve adam kaçırma suçlarından suçlu bulundu. 

Maximilano, Eylül 2022'de ilk kez ortadan kaybolduğunda annesi onun kahvaltılık almaya gittiğini ancak eve dönmediğini iddia etmişti. Daha sonra okul müdürlerine, oğlunun o gün hasta olduğunu ve okula gelemeyeceğini söyledi.

Polis, çiftin ayrıca "akrep ve çıyan gibi ölü hayvanları saklayıp alkol ve diğer sıvılarla doldurduğu" iki şişenin bulunduğunu da belirtti. 


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