Evini özel tim bastı: iPhone'umu Bul 'sayesinde' 120 milyon TL kazandı

Yayınlanma: 06.03.2024 - 17:03

Güncelleme: 06.03.2024 - 17:15

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan 78 yaşındaki Ruby Johnson'ın evine, özel tim (SWAT ekibi) baskın düzenledi.

Associated Press'te yer alan habere göre, çalıntı bir kamyonun içersindeki iPhone marka telefonu takip eden özel tim, telefonun sahibine "iPhone'umu Bul" uygulaması ile ulaşmak istedi. Ancak içinde dört yarı otomatik tabanca, bir tüfek, bir tabanca, iki drone, 4 bin dolar nakit para bulunan kamyonun sahibi için çıkarılan arama emri ile ABD Posta Servisi'nden emekli Ruby Johnson'ın evi arandı.

Johnson'ın kapısına gelen polis, duştan yeni çıkan kadına megafon ile ellerini kaldırarak dışarı çıkması yönünde komut verdi. Johnson, üzerinde sadece bir bornozla ön kapısını açtığında, ön bahçesine park etmiş bir zırhlı personel taşıyıcı kamyonu, sokak boyunca dizilmiş polis araçlarını, tüfek taşıyan askeri kıyafetli adamları ve bir polis köpeğini gördü.

Polis ayrıca, Johnson'ın garajına girmek için kapıyı nasıl açacağını açıklamasına rağmen bir koçbaşı kullandı ve tavan arasına girmek için tavan döşemelerini kırdı.

YAKLAŞIK 120 MİLYON TL KAZANDI

Özel tim tarafından evi yanlışlıkla arandıktan sonra iki polis memuruna dava açan Johnson, Colorado'da insanların eyalet anayasal haklarının ihlali nedeniyle polise dava açmasına izin veren yeni bir yasadan yararlandı.

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinden kısa bir süre sonra kabul edilen kapsamlı bir polis reformu yasasının bir hükmü ile mahkemeye giden Johnson'ı, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) Colorado hukuk direktörü Tim Macdonald tarafından temsil edildi.

Johnson'ın siyahi olduğunu ancak davada ırkın bir rol oynadığının iddia edilmediğini söyleyen Macdonald, davaya ilişkin "Bizim için zarar her zaman Bayan Johnson'a verilen psikolojik ve duygusal zararla ilgiliydi" dedi.

Davada, Dedektif Gary Staab'ın Johnson'ın evini arama iznini yanlışlıkla aldığı çünkü uygulama bilgilerinin kesin olmadığını ve bir telefonun nerede olabileceğine dair yalnızca genel bir konum sağladığını belirtmediği belirtildi.

Staab'ın ve arama emrini onaylayan amir Çavuş Gregory Buschy'nin avukatları yorum yapmak üzere gönderilen e-posta ve telefonlara yanıt vermedi. Hakkında dava açılmayan Denver Polis Departmanı ise kararla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Mahkemenin Johnson'ın lehine karar vermesiyle yaşlı kadın, toplamda 3,8 milyon dolar (yaklaşık 120 milyon TL) kazandı.